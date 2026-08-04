Max Cavalera remet les choses en perspective : « La musique n’est pas la chose la plus importante au monde »

Après plus de quarante ans passés à façonner l’histoire du metal, Max Cavalera continue de partager une vision étonnamment lucide de son parcours. Dans une récente interview, le fondateur de Sepultura et leader de Soulfly explique qu’avec le temps, il a appris à remettre sa carrière à sa juste place.

Le musicien brésilien estime qu’il est très facile, lorsqu’on évolue dans l’industrie musicale, de finir par croire que les albums, les tournées et les concerts représentent l’essentiel. Une perception qu’il juge aujourd’hui trompeuse. Avec les années, il a compris que la famille, les proches et les relations humaines occupaient une place bien plus importante que le succès ou la reconnaissance artistique.

Cette réflexion est le fruit d’un long parcours marqué par de nombreuses épreuves, entre son départ mouvementé de Sepultura, la disparition de proches et les défis qu’il a dû relever tout au long de sa carrière. Ces expériences lui ont permis de prendre du recul et de mieux distinguer ce qui compte réellement dans la vie.

Pour autant, cette prise de conscience n’a en rien diminué sa passion pour le metal. Max Cavalera affirme qu’il continue de vivre cette musique avec la même intensité qu’à ses débuts. Composer, enregistrer, monter sur scène et partager ces moments avec le public restent au cœur de sa vie. La différence est qu’il refuse désormais de laisser sa carrière éclipser les personnes qui l’entourent.

Cette philosophie rejoint d’ailleurs plusieurs de ses récentes déclarations, dans lesquelles il décrit le metal comme une communauté profondément positive, capable de rassembler des personnes venues de tous horizons autour d’une même passion.

À 56 ans, Max Cavalera apparaît plus serein que jamais. Derrière l’image du musicien à l’origine de certains des riffs les plus agressifs de l’histoire du metal se cache aujourd’hui un artiste qui prône avant tout l’humilité et l’équilibre. Pour lui, la musique reste une passion dévorante, mais elle ne doit jamais faire oublier ce qui a véritablement de la valeur.