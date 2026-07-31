FIVE FINGER DEATH PUNCH « Legacy »: Un album taillé pour les fans, sans réelle surprise (Chronique)

Vingt ans de carrière, dix albums studio et une place solidement installée parmi les plus gros noms du Metal moderne. Avec Legacy, Five Finger Death Punch célèbre son parcours tout en livrant un disque qui résume parfaitement son identité. Si le groupe annonce son œuvre la plus représentative, le résultat confirme surtout une chose : les Américains savent exactement ce que leur public attend… et ne cherchent jamais vraiment à s’en éloigner.

Dès les premières notes, Legacy affiche une production impressionnante. Le son est massif, moderne et particulièrement soigné. Les guitares sont puissantes, les refrains calibrés pour rester en tête et la voix d’Ivan Moody alterne une nouvelle fois entre agressivité et mélodies avec une efficacité redoutable. Sur ce plan, Five Finger Death Punch maîtrise toujours parfaitement sa formule.

L’album enchaîne ainsi dix morceaux qui possèdent tous les ingrédients ayant fait le succès du groupe. Les riffs sont percutants, les arrangements impeccables et l’ensemble bénéficie d’une réalisation irréprochable. Impossible de reprocher au groupe un quelconque manque de professionnalisme tant tout est exécuté avec précision.

Là où Legacy montre toutefois ses limites, c’est dans son écriture. Les compositions donnent très rapidement une impression de déjà-vu. Les structures, les montées en puissance et les refrains semblent suivre une recette désormais parfaitement rodée. Tout fonctionne, mais rien ne surprend réellement. On reconnaît immédiatement la patte Five Finger Death Punch, au point que l’album peine parfois à se distinguer de ses prédécesseurs.

Ce manque de prise de risque empêche Legacy de franchir un cap. Le groupe reste dans une zone de confort qu’il exploite avec talent, mais sans apporter cette étincelle capable de transformer un bon album en disque marquant. Les morceaux s’écoutent avec plaisir, sans pour autant laisser une empreinte durable une fois l’écoute terminée.

Les fans de longue date y trouveront exactement ce qu’ils recherchent : un condensé de tout ce qui fait l’ADN du groupe depuis deux décennies. Pour eux, Legacy remplira parfaitement son rôle. En revanche, les auditeurs qui souhaiteraient découvrir Five Finger Death Punch auraient tout intérêt à se tourner vers des albums plus emblématiques de leur discographie, tant celui-ci n’apporte rien de véritablement nouveau.

Au final, Legacy est un album solide, efficace et remarquablement produit. Il possède tous les attributs d’une grosse sortie Metal contemporaine, mais manque d’audace et d’originalité pour réellement s’imposer parmi les meilleurs albums de l’année. Une valeur sûre pour les inconditionnels, mais certainement pas un disque capable de convaincre ceux qui n’étaient pas déjà acquis à la cause de Five Finger Death Punch.