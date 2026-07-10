As Oceans Divide, un premier EP de Metalcore percutant qui ravive les grandes heures du genre (Chronique)

Il y a des recettes que l’on croit connaître par cœur. Des formules que l’on pense avoir entendues des centaines de fois. Pourtant, lorsqu’elles sont maîtrisées avec autant de conviction que sur ce premier EP éponyme, elles retrouvent toute leur efficacité. C’est précisément ce que réussit As Oceans Divide avec As Oceans Divide, un condensé de Metalcore mélodique aussi accrocheur que redoutablement efficace.

Originaire de l’Ontario au Canada, le quatuor réunit des musiciens expérimentés issus de formations comme Bloodshoteye, Aquila, Odium ou encore Battlesoul. Une expérience qui s’entend immédiatement. Ici, rien ne semble laissé au hasard. Les compositions affichent une solide maîtrise technique, les arrangements sont soignés et chaque morceau trouve naturellement sa place dans l’ensemble.

Dès « Into The Dying Light », As Oceans Divide pose les bases de son identité. Les riffs sont incisifs, les harmonies de guitares apportent une vraie profondeur mélodique et les alternances entre passages agressifs et respirations plus aériennes fonctionnent parfaitement. La production, assurée par Thomas Ireland, met en valeur chaque instrument sans sacrifier la puissance de l’ensemble.

Les cinq titres qui composent cet EP s’enchaînent avec une belle fluidité. « White Noise », « World Collapse », « Cursed Oblivion » et « One Of The Herd » confirment rapidement que le groupe ne cherche pas simplement à reproduire les codes du Metalcore des années 2000. Il s’appuie sur cet héritage pour proposer des morceaux modernes, dynamiques et suffisamment variés pour maintenir l’attention du début à la fin.

Les amateurs d’IN FLAMES, KILLSWITCH ENGAGE, AS I LAY DYING, ALL THAT REMAINS ou UNEARTH retrouveront immédiatement des repères familiers. Des refrains mélodiques, des riffs tranchants, des rythmiques puissantes, des breaks efficaces et cette capacité à équilibrer brutalité et émotion qui a fait le succès de ces groupes. As Oceans Divide ne révolutionne pas le genre, mais il démontre qu’il est encore possible de proposer un Metalcore inspiré sans tomber dans la copie ou la facilité.

Au-delà de l’efficacité musicale, le groupe apporte également une vraie sincérité dans son approche. Les textes abordent les thèmes de la lutte intérieure, de la perte, de la résilience et de la reconstruction. Cette authenticité renforce l’impact émotionnel des morceaux sans jamais prendre le pas sur leur puissance.

Avec seulement cinq titres pour un peu plus de dix-huit minutes, As Oceans Divide ne contient aucun remplissage. Chaque composition est accrocheuse, intelligemment construite et parfaitement orchestrée. L’EP donne même l’impression de se terminer trop vite, ce qui est souvent le signe d’une sortie réussie.

Sans chercher à réinventer le Metalcore, As Oceans Divide prouve qu’un groupe capable d’écrire de bonnes chansons, de les interpréter avec conviction et de les servir par une production irréprochable peut encore surprendre. Une très belle découverte qui donne déjà envie de découvrir la suite.