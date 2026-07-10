Miss May I annonce son nouvel album « No Place For Me » et dévoile le single « Sanctuary »

Les Américains de Miss May I sont de retour avec de nouvelles compositions. Le groupe originaire de l’Ohio sortira son huitième album studio, No Place For Me, le 2 octobre 2026 via Solid State Records. Pour accompagner cette annonce, le quatuor dévoile également « Sanctuary », un premier extrait puissant accompagné d’un clip vidéo.

Avec ce nouveau morceau, Miss May I aborde les difficultés à trouver un sentiment de sécurité lorsque l’on devient soi-même son pire ennemi. Le chanteur Levi Benton explique que « Sanctuary » évoque ce cercle vicieux où les doutes et les pensées négatives empêchent de trouver la paix intérieure, une lutte qu’il connaît personnellement et dans laquelle de nombreux auditeurs pourront se reconnaître.

Le frontman décrit également No Place For Me comme l’album le plus personnel de la carrière du groupe. Selon lui, son écriture et son enregistrement ont représenté une véritable catharsis, lui permettant enfin de mettre des mots sur des émotions longtemps enfouies. Il présente ce disque comme un voyage retraçant son évolution personnelle, depuis ses blessures jusqu’à une meilleure compréhension de lui-même.

Musicalement, Miss May I poursuit l’évolution de son metalcore en combinant riffs techniques, grooves hardcore et refrains particulièrement accrocheurs. Depuis ses débuts en 2007, la formation s’est imposée comme une référence du genre grâce à son équilibre entre agressivité et mélodies, une identité qui lui a permis de séduire un large public à travers le monde.

Après le succès d’At Heart en 2012, puis des albums Deathless, Shadows Inside et Curse Of Existence, largement salué par la critique en 2022, le groupe entend confirmer son statut avec No Place For Me, premier album publié chez Solid State Records. Au fil des années, Miss May I a partagé la scène avec des groupes majeurs tels que Killswitch Engage, Parkway Drive ou encore Motionless In White, tout en cumulant plusieurs centaines de millions d’écoutes sur les plateformes de streaming.

L’album No Place For Me comprendra dix titres :

Sanctuary Portrait of Pain Hand Me A Halo Pray for Silence Death Threat Die on the Vine Fire Falls Bury Me Down Ashes Of The Altar Highbrow Thieves

No Place For Me sera disponible le 2 octobre 2026 via Solid State Records, tandis que le clip de « Sanctuary » est d’ores et déjà accessible.

Sources :

Communiqué de presse Solid State Records / Miss May I