RAUNCHY dévoile « Frostbite », un nouvel extrait poignant de son prochain album « Prisoner »

Après avoir marqué son retour en début d’année avec les singles « Designed Despair », « Darkest Self » et « Frameworker », les Danois de RAUNCHY poursuivent la promotion de leur très attendu septième album studio avec « Frostbite », un quatrième extrait disponible dès aujourd’hui accompagné d’une lyric vidéo.

Reconnu depuis plus de vingt ans pour son mélange unique de metal moderne, d’influences industrielles et de mélodies accrocheuses, le groupe continue d’affirmer une identité qui lui est propre. Sur « Frostbite », les riffs massifs côtoient des nappes électroniques cinématographiques tandis que le duo vocal, devenu l’une des signatures de RAUNCHY, donne toute sa dimension émotionnelle à un morceau particulièrement intense.

Le titre s’intéresse aux mécanismes des relations toxiques et de l’emprise psychologique. Le groupe décrit « Frostbite » comme une plongée dans un cycle où l’amour devient à la fois réconfort et souffrance, jusqu’à provoquer une forme d’engourdissement émotionnel. Selon les musiciens, la chanson illustre « l’étrange addiction à un paradis amer, où la souffrance devient familière et où le cœur reste figé entre le désir et le désespoir ».

« Frostbite » poursuit ainsi le fil rouge de Prisoner, un album dont la sortie est prévue le 14 août 2026 chez Mighty Music. Ce nouveau disque marque également le retour de RAUNCHY sur le label qui avait lancé sa carrière en publiant son premier album en 2001, une boucle que le groupe considère comme particulièrement symbolique.

L’attente autour de ce nouvel opus est d’autant plus forte que douze années se sont écoulées depuis Vices.Virtues.Visions.. Loin de précipiter les choses, les membres de RAUNCHY ont choisi de prendre leur temps. Les premières sessions remontent à 2021 et l’écriture s’est poursuivie au rythme des vies personnelles de chacun, sans pression extérieure ni calendrier imposé.

Produit une nouvelle fois par Jacob Hansen, fidèle collaborateur du groupe depuis Velvet Noise, Prisoner promet d’aller encore plus loin dans la fusion entre metal moderne, ambiances électroniques et refrains fédérateurs. Le chanteur Mike Semesky explique que ces douze années ont profondément influencé les textes, nourris par les épreuves, les changements de vie et les bouleversements vécus par le groupe et son entourage. Malgré ces thèmes parfois sombres, il décrit l’album comme une œuvre tournée vers la résilience plutôt que vers le désespoir.

Musicalement, RAUNCHY revendique des influences aussi variées que Fear Factory, Strapping Young Lad, les bandes originales de films ou encore Ghost, sans oublier quelques inspirations issues de la synth-pop des années 80, assumées avec humour par le claviériste Jeppe Christensen.

Avec « Frostbite », RAUNCHY confirme que son retour ne repose pas uniquement sur la nostalgie. Le groupe semble plus inspiré que jamais et continue de démontrer sa capacité à faire évoluer son univers sans renier ce qui a construit sa réputation au fil des années.

Prisoner sortira le 14 août 2026 en CD, numérique et double vinyle gatefold splatter limité à 500 exemplaires. Les 250 premières commandes effectuées sur Targetshop et Bandcamp recevront également un patch exclusif offert.