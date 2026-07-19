Motionless In White « Decades »: Un nouvel album monumental entre héritage metal et modernité (Chronique)

Après avoir imposé son identité au fil des années et conquis un public toujours plus large, Motionless In White revient avec « Decades« , son septième album studio. Un disque pensé comme une synthèse de vingt années de carrière, mais surtout comme une nouvelle démonstration de la capacité du groupe à repousser les frontières du metal moderne.

Depuis ses débuts, Motionless In White n’a jamais vraiment accepté de rester enfermé dans une case. Metalcore, gothic metal, indus, rock alternatif, influences électroniques et sonorités héritées de la scène des années 2000 se croisent dans un univers où chaque élément semble soigneusement calculé. Avec « Decades« , le groupe pousse encore plus loin cette approche en proposant un album extrêmement produit, où chaque détail semble pensé pour offrir une véritable expérience sonore.

Loin de se limiter à une succession de titres efficaces, Motionless In White construit ici un véritable spectacle auditif. Les arrangements sont massifs, les refrains taillés pour les grandes scènes et les ambiances travaillées pour dépasser le simple cadre d’un album studio. En découvrant ces morceaux, il est difficile de ne pas imaginer leur impact en live : des écrans géants aux lumières en passant par une production scénique toujours plus ambitieuse, tout semble déjà pensé pour permettre au groupe de continuer son ascension et de viser les plus grandes affiches des festivals internationaux.

Musicalement, « Decades » représente parfaitement cette nouvelle génération de groupes metal qui n’hésite plus à mélanger les influences. Là où certains chercheront encore une étiquette précise, Motionless In White préfère utiliser tout ce que la musique moderne peut offrir. Les guitares restent lourdes et agressives, mais elles côtoient des éléments électroniques, des passages plus mélodiques et des arrangements proches des productions pop ou industrielles actuelles. Un mélange qui pourra parfois dérouter les amateurs d’un metal plus traditionnel, mais qui explique aussi pourquoi le groupe réussit à toucher un public bien au-delà des frontières de la scène metal.

Cette ouverture se retrouve également dans les collaborations présentes sur l’album. Chris Motionless et son groupe s’entourent notamment de Corey Taylor sur « Playing God » et de Skylar Grey sur « R.I.P. », deux titres qui illustrent parfaitement cette volonté de créer des ponts entre différents univers musicaux. Ces participations ne servent pas uniquement de simples arguments promotionnels : elles renforcent l’identité de morceaux pensés pour marquer les esprits.

Avec « Decades« , Motionless In White célèbre son passé tout en regardant clairement vers l’avenir. Le groupe revendique vingt années de travail, d’évolution et de détermination, et cela se ressent dans une production ambitieuse qui ne laisse que peu de place au hasard. Chris Motionless décrit d’ailleurs cet album comme l’un des plus importants de sa carrière, un projet représentant deux décennies de persévérance et la reconnaissance d’avoir pu continuer à vivre son rêve.

Si certains pourront regretter une production parfois trop maîtrisée ou une volonté permanente de viser l’efficacité maximale, il est difficile de nier l’impact de cette nouvelle réalisation. Motionless In White maîtrise parfaitement les codes de son époque et livre un album spectaculaire, accessible et profondément ancré dans la vision actuelle du metal.

« Decades » confirme donc la place particulière du groupe dans la scène moderne : celle d’une formation capable de réunir les amateurs de metal, de rock alternatif et de musiques plus mainstream autour d’une même énergie. Un disque pensé pour les grandes salles, les grands moments et une carrière qui semble encore loin d’avoir atteint son sommet.