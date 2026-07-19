R.I.P. Jennifer Finch : le rock perd l’une de ses figures emblématiques avec la disparition de la bassiste de L7

Le monde du rock vient de perdre une musicienne dont l’énergie, le caractère et l’engagement auront marqué toute une génération. Jennifer Finch, bassiste emblématique du groupe L7, est décédée le samedi 18 juillet 2026 à l’âge de 59 ans. Son décès intervient seulement quelques jours après l’annonce publique de son combat contre une forme agressive de cancer du cerveau, une maladie qui avait nécessité plusieurs interventions chirurgicales et qui l’avait contrainte à renoncer à la tournée d’adieu du groupe.

Née en 1966, Jennifer Finch s’était imposée comme l’un des visages incontournables de L7, formation fondée à Los Angeles en 1985 avec Donita Sparks, Suzi Gardner et Dee Plakas. À une époque où la scène rock était largement dominée par les hommes, L7 a rapidement imposé son propre style, mélangeant punk, grunge et énergie garage avec une attitude sans compromis.

Avec son jeu de basse puissant et sa présence scénique explosive, Jennifer Finch a largement contribué à forger l’identité du groupe. L7 s’est fait connaître au début des années 90 avec des albums devenus cultes comme Smell the Magic (1990) et surtout Bricks Are Heavy (1992), produit par Butch Vig, qui a permis au groupe de toucher un public international.

Au-delà de la musique, Jennifer Finch incarnait également l’esprit indépendant et provocateur de L7. Le groupe n’a jamais cherché à entrer dans les cases imposées par l’industrie musicale et a toujours revendiqué une liberté artistique totale. Avec son humour, son franc-parler et son énergie sur scène, Finch est devenue une figure importante d’une époque où le rock alternatif cherchait à repousser les frontières.

L’annonce de sa maladie avait bouleversé les fans quelques jours seulement avant sa disparition. Atteinte d’une forme agressive de cancer du cerveau, la bassiste avait dû subir plusieurs opérations et prendre la difficile décision de se retirer de la tournée d’adieu de L7, prévue pour célébrer l’histoire du groupe et remercier son public.

La nouvelle de sa disparition a provoqué une vague d’hommages dans le monde du rock. Ses partenaires de scène, de nombreux musiciens et plusieurs générations de fans ont salué une artiste sincère, engagée et profondément attachante. Car Jennifer Finch n’était pas seulement une bassiste talentueuse : elle représentait une attitude, une façon d’exister dans le rock sans compromis.

L’héritage de L7 dépasse largement les frontières du grunge des années 90. Le groupe a inspiré de nombreuses formations féminines et contribué à ouvrir la voie à une nouvelle génération d’artistes qui ont refusé de se conformer aux attentes de l’industrie musicale.

Avec la disparition de Jennifer Finch, c’est une partie de cette histoire alternative et rebelle du rock qui disparaît. Une musicienne qui aura laissé une empreinte durable, aussi bien par ses lignes de basse que par son énergie, son humour et son refus de rentrer dans le rang.

R.I.P. Jennifer Finch.