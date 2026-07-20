PRONG annonce son nouvel album, un nouveau départ chez Napalm Records

Après plus de quarante ans de carrière, PRONG s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre. Les vétérans du Metal alternatif new-yorkais annoncent la sortie de leur nouvel album éponyme, « Prong », prévue le 6 novembre 2026 via Napalm Records. Il s’agira du premier disque du groupe sur son nouveau label, une étape que Tommy Victor présente comme une véritable renaissance artistique.

Le trio promet un album fidèle à son ADN tout en affichant une ambition renouvelée. Au programme, onze nouveaux morceaux mêlant Thrash Metal, Hardcore new-yorkais, Rock alternatif et Industrial Metal, avec une production particulièrement soignée assurée par Andy Sneap (Judas Priest, Accept, Megadeth…).

Tommy Victor ne cache d’ailleurs pas son enthousiasme :

« C’est peut-être le meilleur album de PRONG à ce jour. C’est sans aucun doute l’album de PRONG qui sonne le mieux, grâce au mixage et au mastering incroyables d’Andy Sneap ! Cet album marque un nouveau départ pour PRONG avec un nouveau label, une nouvelle attitude, des morceaux plus rapides et plus lourds, des refrains plus accrocheurs et une qualité sonore exceptionnelle. C’est pourquoi il est éponyme : c’est un chapitre qui redéfinit PRONG ! »

Cette déclaration résume parfaitement l’intention derrière ce disque. En choisissant de l’intituler simplement « Prong », le groupe entend affirmer son identité tout en regardant résolument vers l’avenir.

Les premiers détails dévoilent un album qui alterne entre violence maîtrisée et sens de la mélodie. L’ouverture avec « The Banner » annonce la couleur avec un mélange de riffs Thrash et de refrains accrocheurs, tandis que « The Uprising » remet au premier plan les influences industrielles du groupe. Plus loin, « Fear The Sun » renoue avec l’énergie brute des pits Hardcore, alors que « Uncertain Truth » et « Our Continuance » mettent davantage en avant le goût de Tommy Victor pour les lignes mélodiques marquantes.

Depuis ses débuts à la fin des années 80 dans l’effervescence du mythique CBGB de New York, PRONG s’est imposé comme l’un des groupes les plus influents du Metal alternatif. Des albums comme « Beg To Differ » (1990) ou « Cleansing » (1994) ont largement contribué à populariser leur mélange unique de Hardcore, de Groove Metal, de Thrash et d’Industrial, inspirant de nombreux artistes de la scène moderne.

En parallèle de cette annonce, le groupe se prépare également à reprendre la route. La tournée européenne PRONG UPRISING débutera le 13 novembre 2026, quelques jours seulement après la sortie de l’album.

Tracklist de « Prong »

The Banner New Commission The Uprising Uncertain Truth Fear The Sun Commonsense Resolution Doomed World Proportionate Response Transgression Simulated Drowning Our Continuance

Titres bonus (édition CD)

Out of Body

Cruel Summer

L’album sera disponible en CD, en version numérique ainsi que dans plusieurs éditions vinyles, dont des versions limitées. Des bundles comprenant un t-shirt accompagneront également sa sortie.

Plus d’infos: https://napalmrecords.com/english/prong?product_list_dir=desc&product_list_order=release_date