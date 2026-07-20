WALLS OF JERICHO signe un retour fracassant avec « System Error : Humanity »

Après plusieurs années sans nouvel album studio, WALLS OF JERICHO est de retour. Les figures incontournables du Hardcore et du Metalcore de Detroit annoncent la sortie de « System Error : Humanity », prévue le 13 novembre 2026 chez Napalm Records. Un premier extrait, « The Ascent », est d’ores et déjà disponible accompagné d’un clip, offrant un aperçu de ce qui s’annonce comme l’un des retours les plus attendus de la scène Hardcore.

Depuis la fin des années 90, WALLS OF JERICHO a marqué plusieurs générations de musiciens avec des albums devenus cultes comme The Bound Feed The Gagged et All Hail The Dead. En imposant un mélange explosif de Hardcore, Metalcore et Thrash, le groupe s’est hissé parmi les références du genre, multipliant les tournées et les passages sur des festivals majeurs comme le Hellfest, Louder Than Life, Furnace Fest ou encore Tied Down.

Avec System Error : Humanity, le groupe entend renouer avec cette intensité qui a fait sa réputation.

Candace Buckingham, chanteuse emblématique du groupe, explique la démarche derrière ce nouvel album :

« System Error : Humanity est l’album le plus brut et agressif, le plus sans concession que nous ayons jamais réalisé. Nous avons cherché à capturer le chaos, l’intensité et l’énergie brute de nos concerts plutôt que de rechercher la perfection. Au niveau des paroles, c’est une rébellion contre les forces modernes qui fragmentent l’identité : la comparaison, la conformité, la distraction et la pression incessante de « performer » au lieu de vivre. Au fond, cet album parle de se réapproprier son attention, d’assumer ses choix et de redevenir celui ou celle que l’on était avant que le monde ne nous dicte qui nous devions être. Éliminez le bruit. Reprenez possession de vous-même. »

Pour accompagner cette annonce, WALLS OF JERICHO dévoile « The Ascent », un morceau qui retrouve immédiatement la brutalité caractéristique du groupe. Entre riffs dissonants, breakdowns massifs et tension permanente, le titre renoue avec l’énergie viscérale qui a fait la réputation de la formation.

À propos de ce premier extrait, Candace Buckingham précise :

« »The Ascent » est un mélange écrasant de riffs dissonants, de breakdowns massifs et d’une intensité brute. Au niveau des paroles, il s’agit de se confronter à soi-même, une vérité à la fois, de se débarrasser de son ego, de faire taire le bruit et de découvrir que la véritable force ne se trouve pas au sommet, mais dans la discipline et l’honnêteté nécessaires pour gravir la montagne. Car la croissance commence là où le confort s’arrête. »

Le groupe a confié la production à Kurt Ballou, guitariste de Converge et producteur reconnu pour son travail avec NAILS, The Dillinger Escape Plan, Code Orange ou Every Time I Die. Son approche vise à retranscrire toute la violence et l’énergie des prestations live de WALLS OF JERICHO sans sacrifier la puissance de la production.

L’album accueillera également plusieurs invités prestigieux, dont Randy Blythe (Lamb of God) sur « Broken Mouths Can’t Speak », ainsi que Guy Kozowyk (The Red Chord) sur « Humanity ». Plus loin, Patsy Puopolo et Matthew Ruby apparaîtront sur « A Brighter Fire », renforçant encore le caractère événementiel de cette sortie.

Sur le plan musical, System Error : Humanity promet une succession de morceaux taillés pour la scène. Entre les attaques Hardcore de « True Til’ Death », les accélérations Thrash de « The Flame » et « Agency », ou encore les breakdowns destructeurs de « The Reckoning », WALLS OF JERICHO semble bien décidé à rappeler pourquoi il reste une référence incontournable du genre.

Tracklist de « System Error : Humanity »

True Til’ Death Beginning The Flame The Ascent Broken Mouths Can’t Speak (feat. Randy Blythe) Untouchable Rise Agency Unchained The End Before Humanity (feat. Guy Kozowyk) Borrowed Ground Last Judgement A Brighter Fire (feat. Patsy Puopolo & Matthew Ruby) The Reckoning

System Error : Humanity sera disponible le 13 novembre 2026 chez Napalm Records. Les précommandes sont désormais ouvertes.

Plus d’infos: https://napalmrecords.com/english/wallsofjericho?product_list_dir=desc&product_list_order=release_date