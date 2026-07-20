FLOTSAM & JETSAM dévoile « Harvesting The Hate », nouveau single avant la sortie de « Rats In The Temple »

Les vétérans américains de FLOTSAM & JETSAM poursuivent la promotion de leur prochain album avec la sortie de « Harvesting The Hate », deuxième extrait de « Rats In The Temple », attendu le 28 août 2026 chez Napalm Records. Accompagné d’un clip officiel, ce nouveau morceau confirme les ambitions d’un groupe qui continue d’afficher une forme impressionnante après près de quarante ans de carrière.

Après avoir levé le voile sur le titre éponyme « Rats In The Temple », la formation originaire de Phoenix revient avec un morceau d’ouverture particulièrement musclé, porté par les doubles grosses caisses de Ken Mary et les riffs acérés du tandem Michael Gilbert et Steve Conley.

Le chanteur Eric A.K. Knutson explique le message de ce nouveau single :

« Encore un morceau puissant et dramatique issu de notre arsenal de folie. Celui-ci vous invite à vous regarder dans le miroir pour identifier le véritable problème de votre vie. Et à cesser de cultiver la haine ! »

Premier album de FLOTSAM & JETSAM chez Napalm Records, Rats In The Temple s’inscrit dans la continuité du renouveau amorcé avec The End of Chaos (2019), confirmé par Blood In The Water (2021) puis I Am The Weapon (2024).

Référence incontournable du Thrash Metal depuis la sortie de Doomsday For The Deceiver en 1986, le groupe continue de faire évoluer sa formule en mêlant agressivité, technicité et influences Power Metal. Une recette qui lui a permis de conserver une place de choix sur les plus grandes scènes internationales, du Wacken au Graspop, en passant par Bloodstock ou Alcatraz.

Eric A.K. Knutson ne cache d’ailleurs pas sa confiance envers cette nouvelle réalisation :

« Cet album est une BÊTE, vraiment notre meilleur travail à ce jour !! Faites-vous plaisir. Baissez les lumières, prenez un verre, mettez vos écouteurs et montez le son. Vous ne le regretterez pas !!! »

D’après les informations communiquées par le groupe, Rats In The Temple proposera un condensé de tout ce qui fait l’identité de FLOTSAM & JETSAM. Les morceaux « Harvesting The Hate » et « Damnation » ouvrent les hostilités avec des refrains taillés pour la scène, tandis que « Absolution » met en avant la virtuosité des guitaristes. Le titre éponyme, « Rats In The Temple », mais aussi « The Ghost Behind My Door » et « First On The Spike », revendiquent un héritage Thrash assumé, enrichi d’une production moderne. Plus loin, « A Taste For War » aborde les ravages de la guerre sur un rythme martial particulièrement efficace, alors que « Her Blood Your Pain », « Anthem For The Broken » et « Not Going Down That Way » viennent conclure un album qui promet d’explorer plusieurs facettes du Metal tout en restant fidèle aux racines du groupe.

Tracklist de Rats In The Temple

Harvesting The Hate Damnation Absolution Blame The Knife Rats In The Temple The Ghost Behind My Door First On The Spike The Edge Of Nowhere Last Rites A Taste For War Her Blood Your Pain Anthem For The Broken Not Going Down That Way

Rats In The Temple sortira le 28 août 2026 via Napalm Records. Les précommandes sont déjà ouvertes et le clip de « Harvesting The Hate » est disponible dès maintenant.

Plus d’infos: https://napalmrecords.com/english/flotsam-and-jetsam?product_list_dir=desc&product_list_order=release_date