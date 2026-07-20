In This Moment annonce son nouvel album « WITCH » et dévoile le single « Crawl »

IN THIS MOMENT est de retour. Le groupe mené par Maria Brink vient d’annoncer la sortie de son neuvième album studio, « WITCH », attendu le 28 août 2026. Il s’agira également du premier disque de la formation sous les couleurs de Better Noise Music. Pour accompagner cette annonce, les Américains dévoilent un premier aperçu avec « Crawl », un nouveau single disponible dès maintenant accompagné de son clip officiel.

Fidèle à l’identité du groupe, « Crawl » mêle riffs massifs, atmosphère sombre et la performance vocale intense de Maria Brink. Un morceau qui s’inscrit dans la continuité du son développé par IN THIS MOMENT au fil de sa carrière, tout en amorçant un nouveau chapitre.

À propos de ce titre, Maria Brink explique :

« Crawl est une confrontation. Une réflexion sur le fait que ceux qui dominent et infligent la souffrance finiront par récolter ce qu’ils ont semé. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Leur chute est inévitable. La chanson témoigne des dégâts qu’ils causent et affirme que ceux qui se tenaient autrefois debout finiront à genoux. »

Le guitariste et cofondateur Chris Howorth complète :

« Crawl est un morceau viscéral qui met en lumière une réalité malheureusement intemporelle : des puissants qui dominent et abusent des plus faibles. C’est un cycle qui se répète tout au long de l’histoire de l’humanité. Cette chanson est une invitation à se lever et à riposter. »

Avec WITCH, IN THIS MOMENT promet un album qui explore toutes les facettes de son univers, entre puissance, mélodies, introspection et esthétique théâtrale. Maria Brink présente ce nouvel opus comme une œuvre profondément personnelle.

« WITCH est ma déclaration de transformation intérieure. Cet album parle d’accepter la dualité qui existe en nous, de transformer la douleur, les persécutions et les épreuves en force et en puissance. Il reflète aussi bien des symboles ancestraux que mon propre parcours. Être une ‘sorcière’, pour moi, signifie être une créatrice, connectée à l’univers et capable de façonner sa propre réalité. »

Le groupe s’est également entouré de plusieurs invités de marque. Dayseeker apparaît sur « I Want To Believe », Kim Dracula participe à « Heretic », tandis que Kat Von D rejoint IN THIS MOMENT pour une reprise de l’incontournable « Another Brick In The Wall » de Pink Floyd.

Cette nouvelle ère avait déjà été amorcée avec le single « Sleeping With The Enemy », dévoilé il y a quelques semaines et qui a rapidement dépassé le million d’écoutes sur les plateformes de streaming. Le morceau avait également reçu un accueil enthousiaste de la presse spécialisée, confirmant que l’attente autour de ce neuvième album était particulièrement forte.

Depuis sa formation en 2005, IN THIS MOMENT s’est imposé comme l’un des groupes majeurs de la scène Metal moderne. Fort de plus de deux milliards de streams, plusieurs certifications Or et Platine et d’une nomination aux Grammy Awards pour « The In-Between », le groupe continue d’élargir son audience grâce à une identité visuelle unique et un mélange de Metal alternatif, de Hard Rock et d’ambiances industrielles.

Tracklist de WITCH

Shame I Want To Believe (feat. Dayseeker) Crawl Into The Dark Sleeping With The Enemy Wrapped Around Your Finger Heretic (feat. Kim Dracula) Father Without Me There’s No You Another Brick In The Wall (feat. Kat Von D) Something I Can Never Have

WITCH sortira le 28 août 2026 via Better Noise Music. Le clip de « Crawl » est disponible dès maintenant.