GOROD dévoile « Remains », un final épique avant la sortie de « The Ember Gone »

GOROD dévoile « Remains », un final épique avant la sortie de « The Ember Gone »

À un peu plus d’un mois de la sortie de son nouvel album, GOROD présente « Remains », le deuxième extrait de « The Ember Gone », attendu le 28 août 2026 chez Base Productions et Season of Mist. Avec ce nouveau morceau, les Bordelais lèvent le voile sur ce qu’ils décrivent eux-mêmes comme le titre le plus intense et le plus ambitieux du disque.

Si The Ember Gone s’annonce plus progressif que les précédentes réalisations du groupe, « Remains » en constitue le point culminant. À travers ce morceau, GOROD poursuit le concept développé sur l’album autour des mégafeux devenus incontrôlables et de leurs conséquences.

Le groupe explique :

« « Remains » clôt notre concept sur l’ère des mégafeux hors de contrôle, laissant planer la question de ce qu’il subsistera après notre passage. Côté musique, nous avons repoussé nos expérimentations au-delà de nos propres limites. « Remains » fusionne nos grooves dynamiques traditionnels et des mélodies d’une tension dramatique inédite, le tout couronné par un final parmi les plus épiques de notre discographie. »

Fidèle à sa réputation, GOROD continue d’explorer les frontières du Death Metal technique en y intégrant une dimension plus progressive et mélodique. Le morceau alterne passages d’une grande technicité, grooves caractéristiques du groupe et montées en puissance particulièrement cinématographiques, jusqu’à un final que les musiciens annoncent comme l’un des plus marquants de leur carrière.

Originaire de Bordeaux, GOROD s’est imposé au fil des années comme l’un des représentants majeurs du Death Metal technique français, reconnu aussi bien en Europe qu’à l’international pour son exigence musicale et sa capacité à faire évoluer son style d’album en album.

À l’occasion de la sortie de The Ember Gone, le groupe reprendra également la route dès le 4 septembre pour une tournée européenne en compagnie d’Allegaeon. Le passage français est prévu le 6 septembre à Petit Bain, à Paris.

The Ember Gone sera disponible le 28 août 2026 chez Base Productions et Season of Mist.

Plus d’infos: https://shop.season-of-mist.com/products/gorod-the-ember-gone-cd

xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com, xWebbYx explore la scène metal sous toutes ses formes, avec une attention particulière portée à l'intensité du live et à l'authenticité des artistes. À travers interviews, chroniques et live reports, il met en lumière les acteurs d'une scène en perpétuelle évolution, des figures emblématiques aux talents émergents.

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