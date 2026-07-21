Tom Morello lance le « Mary Morello Memorial Project » pour perpétuer l’héritage de sa mère

Quelques jours après le décès de sa mère Mary Morello, survenu le 12 juillet à l’âge de 102 ans, Tom Morello a annoncé la création du « Mary Morello Memorial Project », une initiative destinée à faire vivre l’engagement social, humanitaire et politique qui a marqué toute sa vie.

Connue bien au-delà du simple statut de mère du guitariste de Rage Against The Machine, Mary Morello était une militante de longue date pour la paix, les droits civiques et la justice sociale. Dans les années 80, elle avait notamment fondé Parents For Rock And Rap, une organisation créée pour défendre la liberté d’expression face aux tentatives de censure visant la musique rock et rap.

À travers ce nouveau projet, la famille Morello souhaite poursuivre ce combat en soutenant plusieurs associations qui tenaient particulièrement à cœur à Mary Morello. Les dons récoltés seront redistribués à des organisations engagées dans l’aide humanitaire, la défense des droits des populations vulnérables et la justice sociale, parmi lesquelles Médecins Sans Frontières (MSF), Jail Guitar Doors USA, Palestine Children’s Relief Fund, Center for Native American Youth ou encore The Midnight Mission.

Mais Tom Morello souhaite aller plus loin qu’une simple collecte de fonds. Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, il invite chacun à « faire comme Mary » en s’engageant concrètement dans sa propre communauté d’ici au 1er octobre, date à laquelle sa mère aurait fêté ses 103 ans.

Le musicien encourage ainsi ses fans à faire du bénévolat, participer à des manifestations, soutenir des causes locales, créer de l’art engagé, aider les personnes dans le besoin ou simplement prendre la parole lorsqu’ils estiment qu’une injustice doit être dénoncée. Les participants sont invités à partager leurs actions sur Instagram en utilisant le compte @MaryMorelloMemorialProject, afin de prolonger collectivement l’héritage de compassion, de courage et de service laissé par Mary Morello.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité de l’engagement politique de Tom Morello, figure incontournable du rock engagé depuis les débuts de Rage Against The Machine et toujours très actif sur les questions sociales et humanitaires.