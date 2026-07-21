Black Knives dévoile « Substance Of A Common Silence », un nouvel EP hardcore aussi brutal qu’intense

La scène hardcore française continue de prouver sa vitalité. Le groupe toulousain Black Knives vient de dévoiler « Substance Of A Common Silence », un nouvel EP de cinq titres qui marque son retour après les EP The Rise et We Deny Fate, ainsi que l’album The Thirteenth Hour.

Disponible dès maintenant sur les plateformes de streaming, ce nouvel opus rassemble les cinq singles dévoilés progressivement entre février et juin 2026. Pour accompagner cette sortie, Black Knives met également en avant le clip de « Lifelink », premier extrait de l’EP.

Musicalement, Substance Of A Common Silence s’inscrit dans la continuité de l’identité du groupe. Les cinq morceaux proposent un hardcore métallique sans concession, porté par des riffs abrasifs, une énergie permanente et une production massive qui séduira les amateurs de Knocked Loose, Malevolence, Kublai Khan TX, Terror ou encore Nasty.

Tracklist

Recusants Shadow Lurk Lifelink Won’t Subside This Hell Was No Home

L’EP a été produit par Black Knives, co-produit et enregistré par Enzo Ordem, tandis que le mixage a été confié à Headquarter Corp, connu pour son travail avec Spleen, Soul Splitter ou encore Purge Of Sanity.

Originaire de Toulouse, Black Knives s’est progressivement imposé comme l’un des représentants les plus solides de la scène hardcore hexagonale. Grâce à une réputation bâtie sur des prestations scéniques particulièrement intenses, le groupe s’est produit sur des festivals majeurs comme le Resurrection Fest et l’Xtreme Fest, tout en multipliant les concerts en club.

Au fil des années, Black Knives a également partagé l’affiche avec de nombreuses références de la scène internationale, parmi lesquelles Gojira, Architects, Hatebreed, Rise Of The North Star, Sick Of It All, Cancer Bats, Ho99o9, Walls Of Jericho, Converge, Raised Fist, NOFX ou encore Every Time I Die.

Avec Substance Of A Common Silence, Black Knives confirme une nouvelle fois son savoir-faire et propose un concentré de hardcore moderne, nerveux et sans compromis, qui devrait trouver une place de choix dans les playlists des amateurs du genre.