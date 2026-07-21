Marilyn Manson dévoile le clip de « Front Toward Enemy », nouvel extrait de « One Assassination Under God, Chapter 2 »

Marilyn Manson poursuit la promotion de son prochain album avec la mise en ligne du clip officiel de « Front Toward Enemy », deuxième extrait de « One Assassination Under God, Chapter 2 ». Le disque est attendu le 14 août 2026 chez Nuclear Blast Records.

Réalisée par Henri Alexander Levy, la vidéo met en scène Ryder B Goode dans un univers sombre et cinématographique, fidèle à l’esthétique que Marilyn Manson développe depuis son retour. Les images, minimalistes mais percutantes, accompagnent un morceau mêlant riffs lourds, tension industrielle et mélodies inquiétantes, dans la continuité sonore de Chapter 1.

À l’origine, « Front Toward Enemy » avait déjà été proposé en 2024 en face B du single « Raise The Red Flag ». Cette nouvelle version est désormais intégrée à One Assassination Under God, Chapter 2, offrant au titre une véritable place dans le nouvel album.

Avec ce deuxième extrait, Marilyn Manson confirme la direction artistique de ce nouveau chapitre. Après « Exit Wound », « Front Toward Enemy » renforce l’ambiance pesante et introspective qui semble définir cet opus, produit une nouvelle fois en collaboration avec Tyler Bates. L’album comportera neuf titres, dont « Unalive », « Don’t Answer The Door », « All The Vilest Things » ou encore « Enantiomorph ».

Vous pouvez découvrir dès maintenant le clip officiel de « Front Toward Enemy », en attendant la sortie de One Assassination Under God, Chapter 2 le 14 août.