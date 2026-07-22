Spiritbox : Courtney LaPlante interrompt un concert pour faire expulser un fan violent

La sécurité avant tout. C’est le choix qu’a fait Courtney LaPlante, chanteuse de Spiritbox, lors du concert donné le 15 juillet dernier au Talking Stick Resort Amphitheatre de Phoenix, en Arizona, où le groupe assurait la première partie de la tournée d’Evanescence.

Alors que Spiritbox interprétait l’un de ses morceaux, le batteur Zev Rose a repéré un spectateur au comportement particulièrement agressif dans le pit. Selon plusieurs témoignages, l’individu aurait violemment bousculé plusieurs personnes et fait tomber au moins un fan. Alertée par son batteur, Courtney LaPlante a immédiatement interrompu le concert.

Face au public, la chanteuse a demandé que le responsable soit identifié, précisant que le concert ne reprendrait pas tant que la sécurité de tous les spectateurs ne serait pas assurée. Aidés par les indications de la foule, les agents de sécurité ont rapidement localisé l’individu avant de l’expulser de la salle.

Une fois la situation maîtrisée, Courtney LaPlante s’est d’abord assurée que la personne agressée allait bien avant de rappeler quelques principes essentiels de la culture des concerts metal. Elle a insisté sur le fait qu’un pit n’était pas un espace où l’on pouvait mettre les autres en danger et a rappelé qu’il était de la responsabilité de chacun d’aider immédiatement toute personne tombée au sol.

La scène, filmée par plusieurs spectateurs, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. De nombreux fans ont salué la réaction de la chanteuse et du groupe, estimant qu’ils avaient pris la bonne décision en privilégiant la sécurité plutôt que de laisser le concert se poursuivre dans des conditions potentiellement dangereuses.

Dans un contexte où les pits peuvent parfois devenir très mouvementés, cette intervention rappelle une règle qui fait partie de l’ADN de la scène metal depuis des décennies : l’intensité n’a de sens que si elle s’accompagne du respect et de la protection des autres participants.