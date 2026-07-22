Hatebreed annonce son nouvel album « Fatal Paradox » et dévoile le single « Kill Count Increase »

Six ans après Weight Of The False Self, les légendes du hardcore Hatebreed sont enfin de retour. Le groupe américain a annoncé la sortie de son neuvième album studio, « Fatal Paradox », attendue le 6 novembre 2026 via son nouveau label BLKIIBLK.

Pour accompagner cette annonce, Hatebreed dévoile le premier extrait de l’album, « Kill Count Increase », accompagné d’un clip vidéo. Fidèle à l’ADN du groupe, le morceau mise sur une déferlante de riffs massifs, de rythmiques explosives et de la voix toujours aussi rageuse de Jamey Jasta.

Le titre a une nouvelle fois été produit par Zeuss, collaborateur de longue date du groupe, déjà connu pour son travail avec Rob Zombie, Accept ou encore Shadows Fall.

À propos de ce premier single, Jamey Jasta explique : « Kill Count Increase est le morceau d’ouverture de Fatal Paradox et résume parfaitement ce premier album en six ans. C’est du Hatebreed direct, sans détour. Rapide, brutal, il va droit au but et ne relâche la pression qu’après deux minutes trente. »

Avec « Fatal Paradox », Hatebreed promet un retour aux fondamentaux qui ont fait sa réputation depuis près de trente ans. Le groupe annonce un album mêlant hardcore, thrash et metal avec une succession de breakdowns, de d-beats et d’une intensité permanente. Parmi les onze titres figurent notamment « The Carrion Choir », « Truth Is A Lion » ou encore « Sacrifice Season », qui accueillera John Tardy (Obituary) en invité.

Tracklist de « Fatal Paradox » :

Kill Count Increase

The Carrion Choir

Decisions Become Destinies

Total Invincible

Fatal Paradox

Still A Threat

Sacrifice Season (feat. John Tardy)

Truth Is A Lion

Make The Demons Obey

None Left To Save

Poison Planet

En parallèle de cette annonce, Hatebreed poursuit une importante tournée nord-américaine, notamment en tête d’affiche du Summer Slaughter Tour, avec également plusieurs apparitions dans des festivals et des dates en compagnie de Slayer et Turnstile.

Près de trente ans après ses débuts, Hatebreed continue de s’imposer comme l’une des références incontournables du hardcore moderne. Avec plus de 1,5 million d’albums vendus en Amérique du Nord et des classiques comme « Looking Down The Barrel Of Today » qui cumule près de 130 millions d’écoutes, le groupe semble déterminé à prouver que sa rage est toujours intacte.