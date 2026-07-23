Un an après sa disparition, Black Sabbath et Zakk Wylde rendent hommage à Ozzy Osbourne

Le 22 juillet 2026 restera une date chargée d’émotion pour les fans de Heavy Metal. Un an après la disparition d’Ozzy Osbourne, les hommages continuent d’affluer à travers le monde, mais ceux de ses compagnons de route ont une résonance toute particulière. Les membres de Black Sabbath, Tony Iommi, Geezer Butler et Bill Ward, ainsi que son fidèle guitariste Zakk Wylde, ont tous partagé quelques mots pour honorer la mémoire de celui qui restera à jamais le « Prince of Darkness ».

Sans longs discours, les messages publiés sur les réseaux sociaux témoignent d’une profonde affection pour leur ami et compagnon de scène. Ensemble, les quatre membres de Black Sabbath ont changé le visage de la musique en posant les fondations du Heavy Metal à la fin des années 60. Plus qu’un simple chanteur, Ozzy était l’âme d’un groupe dont l’influence continue de traverser les générations.

Pour Zakk Wylde, l’hommage est tout aussi personnel. Présent aux côtés d’Ozzy pendant une grande partie de sa carrière solo, le guitariste a rappelé à quel point leur relation allait bien au-delà de la musique. Mentor, ami, presque membre de la famille, Ozzy a profondément marqué sa vie, tant sur le plan artistique que personnel. Une complicité qui s’est construite au fil de plusieurs décennies de tournées, d’albums et de moments partagés.

Ces témoignages rappellent également l’importance du dernier concert de Black Sabbath, « Back To The Beginning », organisé à Birmingham quelques semaines avant la disparition du chanteur. Malgré une santé très fragile, Ozzy avait tenu à monter une dernière fois sur scène pour saluer son public, offrant une conclusion inoubliable à une carrière hors du commun.

Au-delà des hommages de ses proches, des milliers de fans ont eux aussi partagé leurs souvenirs, leurs photos de concerts et leurs messages de gratitude. À Birmingham, sa ville natale, plusieurs commémorations ont été organisées pour célébrer celui qui demeure l’une des plus grandes icônes de l’histoire du rock et du metal.

Un an après son départ, l’héritage d’Ozzy Osbourne continue de vivre à travers ses albums, ses prestations légendaires et l’influence immense qu’il exerce encore sur d’innombrables artistes. Les messages de Black Sabbath et de Zakk Wylde rappellent qu’au-delà de la légende, c’est aussi un ami, un frère et une source d’inspiration que le monde du metal continue de pleurer.