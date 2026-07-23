Agnostic Front dévoile le clip de « Divided » et repart en tournée européenne dès cette semaine

Les légendes du hardcore new-yorkais Agnostic Front poursuivent l’exploitation de leur dernier album Echoes In Eternity, paru en 2025 chez Reigning Phoenix Music, avec la sortie du clip officiel de « Divided ». Cette nouvelle vidéo accompagne le lancement de leur grande tournée estivale européenne, qui débutera le 25 juillet à Töging am Inn, en Allemagne.

Avec « Divided », le groupe livre un morceau engagé, fidèle à son ADN. Roger Miret explique que le titre s’attaque à la montée des idéologies extrémistes et à la facilité avec laquelle certains se laissent séduire par de fausses promesses, malgré leurs conséquences humaines. Selon le chanteur, le message central est un appel à reconnaître notre humanité commune avant que les divisions ne deviennent irréversibles.

Plus de quarante ans après ses débuts, Agnostic Front continue de porter haut les valeurs du hardcore avec une énergie intacte. Le groupe reste une référence incontournable de la scène punk hardcore grâce à des compositions toujours aussi directes, une sincérité sans compromis et des prestations scéniques réputées pour leur intensité.

Cette nouvelle tournée permettra aux fans européens de retrouver le groupe aussi bien dans des salles de concert que sur plusieurs festivals majeurs. Les dates françaises incluent notamment Xtreme Fest, le 31 juillet au Garric, ainsi que Sylak Open Air, le 2 août à Saint-Maurice-de-Gourdans.

Le clip de « Divided » est disponible dès maintenant, tandis que la tournée européenne d’Agnostic Front s’étendra jusqu’à la mi-août avec des passages en Allemagne, Slovénie, Croatie, Italie, France, Suisse, Belgique, Pologne et Autriche.

Dates françaises :

31 juillet, Le Garric, Xtreme Fest

2 août, Saint-Maurice-de-Gourdans, Sylak Open Air