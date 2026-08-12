CASTLE RAT dévoile le clip de « DRAGON » et poursuit son ascension dans le doom metal

CASTLE RAT continue de développer son univers médiéval-fantastique avec le nouveau clip de « DRAGON », morceau extrait de son deuxième album « The Bestiary », sorti en 2025. Dévoilée le 11 août, cette nouvelle vidéo a été réalisée par Riley Pinkerton, chanteuse et guitariste du groupe, également connue sous le nom de « Rat Queen ».

Avec « DRAGON », CASTLE RAT poursuit une démarche qui dépasse largement le simple cadre du clip promotionnel. Depuis ses débuts, le groupe new-yorkais construit un véritable univers imaginaire autour de son doom metal, de ses personnages et de ses histoires de créatures fantastiques. Une esthétique assumée qui accompagne une musique profondément ancrée dans le heavy metal et le doom, avec des riffs lourds, des guitares saturées et une approche particulièrement théâtrale.

Le morceau figure sur « The Bestiary », deuxième album du groupe, publié en 2025. Comme son titre le suggère, le disque plonge l’auditeur dans un bestiaire fantastique peuplé de créatures mystérieuses. « DRAGON » vient donc naturellement s’inscrire dans cette mythologie que CASTLE RAT développe aussi bien à travers ses clips que lors de ses concerts.

Le groupe semble d’ailleurs avoir trouvé dans cette combinaison entre musique et narration un véritable élément différenciateur. Sur scène, Riley Pinkerton incarne la Rat Queen, accompagnée de musiciens ayant eux aussi adopté des personnages issus de cet univers. Les concerts intègrent notamment costumes, accessoires et scènes de combat chorégraphiées, donnant à chaque prestation une dimension proche du spectacle médiéval-fantastique. Cette approche a récemment fait forte impression au Bloodstock Festival 2026, où CASTLE RAT s’est retrouvé devant une foule particulièrement importante pour son créneau.

Musicalement, CASTLE RAT puise autant dans le doom traditionnel que dans le heavy metal et le stoner, avec une identité qui rappelle évidemment les racines posées par Black Sabbath. Mais le groupe ne cherche pas uniquement à reproduire les codes du genre. Son esthétique fantasy et son sens du spectacle lui permettent de construire une proposition particulièrement identifiable, quelque part entre concert de metal, récit d’aventure et performance théâtrale.

« DRAGON » constitue donc une nouvelle porte d’entrée dans cet univers. Et le choix de Riley Pinkerton pour réaliser le clip renforce encore cette cohérence artistique, puisque la principale architecte du personnage de la Rat Queen participe directement à la mise en scène de ce monde fantastique.

Après plusieurs tournées et des passages remarqués en Europe, notamment à Desertfest, Hellfest et Copenhell, CASTLE RAT continue désormais de prendre de l’ampleur. Le groupe s’est notamment produit aux côtés d’Amon Amarth et Dethklok dans le cadre de leur tournée nord-américaine, avant de préparer une nouvelle série de concerts en tête d’affiche.

À partir du 23 septembre, CASTLE RAT lancera ainsi le « Summon The Beasts Tour », une tournée nord-américaine de 20 dates avec Unto Others et Wraith Knight. Le parcours passera notamment par Los Angeles, Seattle, Chicago, Toronto, Montréal et New York, avec une dernière date prévue le 21 octobre au Webster Hall.

Cette tournée devrait également permettre au groupe de développer encore davantage son spectacle, alors que CASTLE RAT semble progressivement passer du statut de curiosité de la scène doom à celui de véritable attraction live. La récente prestation au Bloodstock et l’accueil réservé au groupe en Europe montrent en tout cas que son mélange de heavy metal, de fantasy et de théâtre commence à toucher un public bien plus large.

Avec « DRAGON », CASTLE RAT continue donc de faire vivre l’univers de « The Bestiary » tout en affirmant une identité qui ne ressemble pas vraiment à celle des autres formations actuelles. Une nouvelle étape dans l’ascension du groupe, qui semble avoir trouvé une formule aussi efficace musicalement que visuellement.

Le clip officiel de « DRAGON » est désormais disponible, tandis que CASTLE RAT reprendra la route nord-américaine dès septembre.