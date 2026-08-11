Bruce Dickinson prépare un nouvel album solo « heavy as shit » pour 2027

Bruce Dickinson n’en a visiblement pas terminé avec sa carrière solo. Le chanteur d’Iron Maiden vient de confirmer qu’un nouvel album solo est en préparation et devrait voir le jour en 2027. Et si l’on en croit ses propres mots, il faudra s’attendre à un disque particulièrement lourd.

Dans une récente interview accordée à VSXproject, Bruce Dickinson a levé le voile sur ce nouveau projet, actuellement encore sans titre ni date de sortie précise. « J’ai un nouveau disque qui sortira l’année prochaine, un nouvel album solo« , a expliqué le chanteur. Il précise toutefois que ce disque sera avant tout un projet indépendant, n’ayant qu’un rapport lointain avec son précédent album, « The Mandrake Project« .

Et Dickinson ne fait pas vraiment dans la demi-mesure lorsqu’il décrit la direction musicale prise par ce nouveau disque : « L’album est heavy as shit. » Une déclaration qui devrait forcément éveiller la curiosité des amateurs de sa carrière solo, particulièrement ceux qui gardent en mémoire les périodes les plus metal de « Accident of Birth » ou « The Chemical Wedding« .

Le chanteur souhaite cependant éviter de simplement reproduire ce qu’il a déjà fait par le passé. Au cours de l’interview, il explique chercher à faire évoluer son écriture et à ne pas répéter systématiquement les mêmes recettes. Pour Dickinson, il s’agit davantage de faire varier les nuances et les approches tout en restant fidèle à son identité musicale.

« The Mandrake Project », son précédent album solo paru en mars 2024, était intimement associé à une ambitieuse série de comics développée autour de l’univers imaginé par Dickinson. Pour le prochain disque, le chanteur souhaite au contraire laisser cette histoire poursuivre sa route indépendamment de la musique.

« Il y a une chanson qui a un petit quelque chose à voir avec ‘Mandrake’« , explique-t-il. Mais Dickinson ne souhaite pas prolonger artificiellement le concept si cela n’apporte pas une véritable valeur au projet. Selon lui, « The Mandrake Project » possède désormais sa propre vie au niveau de la bande dessinée et peut continuer à développer son histoire sans nécessairement être accompagné par de nouvelles chansons.

Le nouveau disque est d’ailleurs déjà bien avancé. Les sessions d’enregistrement se sont déroulées en janvier et février 2026, avec notamment certaines prises réalisées au Studio 606, le célèbre studio appartenant à Dave Grohl. Un lieu qui ajoute évidemment une petite dose de curiosité supplémentaire autour de ce futur album.

« The Mandrake Project » avait marqué le retour de Bruce Dickinson en solo après près de deux décennies d’absence discographique. Sorti en 2024, l’album était son premier véritable album solo depuis « Tyranny of Souls« , paru en 2005. Cette nouvelle production arrivera donc finalement assez rapidement après ce retour, ce qui semble confirmer que Dickinson est particulièrement inspiré ces dernières années.

Reste maintenant à découvrir ce que signifie réellement « heavy as shit » dans l’univers de Bruce Dickinson. Le chanteur a toujours évolué entre heavy metal, hard rock et expérimentations plus personnelles au cours de sa carrière solo. Ses albums les plus metal, notamment « Accident of Birth » et « The Chemical Wedding », restent aujourd’hui des références importantes pour les fans de sa discographie en dehors d’Iron Maiden.

Une chose est donc certaine : Bruce Dickinson semble vouloir revenir avec un album qui ne manquera pas de poids. Le disque est attendu en 2027, et même si les détails restent encore rares, cette première déclaration suffit déjà à placer ce nouveau projet parmi les sorties metal que l’on surveillera de près l’année prochaine.