ARANKAI annonce « The Shape of Blue », son nouvel album, et dévoile le single « I Hope It Hurts »

ARANKAI ouvre un nouveau chapitre de son parcours avec l’annonce de « The Shape of Blue », son deuxième album studio, attendu le 30 octobre prochain chez Hopeless Records. Pour accompagner cette annonce, le jeune artiste américain dévoile également un nouveau single, « I Hope It Hurts », qui donne un premier aperçu d’un disque présenté comme plus ambitieux, plus personnel et toujours aussi riche en breakdowns.

Depuis ses premiers morceaux indépendants en 2022, ARANKAI s’est progressivement fait une place dans la scène alternative metal grâce à une formule mêlant metal, rock alternatif et une écriture particulièrement portée sur les émotions. Une progression largement soutenue par les réseaux sociaux, où ses morceaux et ses vidéos ont contribué à lui construire une communauté de plus en plus importante.

Après « A Portrait of Red », premier volet d’une série annoncée comme devant compter trois albums et sorti en 2025, ARANKAI poursuit donc son histoire avec « The Shape of Blue ». Un nouvel album qui doit permettre au musicien d’explorer de nouvelles directions tout en conservant les éléments qui ont contribué à son identité, notamment cette combinaison entre puissance, émotion et lourds breakdowns.

Pour ARANKAI, « The Shape of Blue » s’inscrit dans la continuité de « A Portrait of Red », tout en élargissant considérablement son champ d’écriture. Le nouvel album aborde différentes expériences humaines, parmi lesquelles la rébellion, la fierté ou encore le sacrifice.

Si le musicien s’inspire généralement de ses propres expériences, l’écriture de ce nouveau disque a également été nourrie par des situations vécues par d’autres personnes. Certains morceaux sont ainsi nés de moments auxquels ARANKAI n’a même pas directement participé, mais qui l’ont suffisamment marqué pour devenir une source d’inspiration.

Cette volonté d’explorer de nouvelles approches se retrouve également dans la musique. L’artiste explique avoir composé des morceaux dans des styles qu’il n’avait encore jamais abordés, avec l’objectif de proposer une expérience différente à son public.

« I really wanted this record to be something special », explique ARANKAI, qui décrit « The Shape of Blue » comme un album particulièrement fort sur le plan émotionnel. Une ambition qui transparaît déjà à travers « I Hope It Hurts », premier morceau dévoilé à l’occasion de l’annonce du disque.

Le nouveau single constitue donc la première véritable porte d’entrée vers cette nouvelle période artistique. Avec son mélange de puissance et de tension émotionnelle, le morceau devrait rapidement trouver sa place auprès des auditeurs qui ont découvert ARANKAI grâce à ses précédentes productions.

« The Shape of Blue » sera composé de onze titres :

Helter Skelter (feat. buffalo_farm) I Hope It Hurts Disobey Sick & Sweet Playing God Letdown Temper Choke Convince Me Have Faith The Shape of Blue

Cette sortie constituera une nouvelle étape importante dans le développement d’ARANKAI, qui continue de transformer son succès sur les réseaux sociaux en une véritable carrière musicale. Après avoir construit une première communauté autour de ses productions indépendantes et de ses vidéos, le musicien dispose désormais du soutien de Hopeless Records pour accompagner cette nouvelle phase de son projet.

ARANKAI profitera également de cette nouvelle période pour venir à la rencontre de son public européen. L’artiste sera en effet de passage en Europe et au Royaume-Uni en septembre pour une série de concerts, avec notamment une apparition au Reeperbahn Festival.

Les dates actuellement annoncées sont les suivantes :

11 septembre – Londres, Royaume-Uni – Downstairs At The Dome

13 septembre – Anvers, Belgique – Kavka

14 septembre – Francfort, Allemagne – Nachtleben

15 septembre – Berlin, Allemagne – Cassiopeia

20 septembre – Utrecht, Pays-Bas – DB’s

Avec « The Shape of Blue », ARANKAI semble donc prêt à franchir une nouvelle étape. Entre nouvelles expérimentations musicales, écriture plus ouverte et cette combinaison de mélodies émotionnelles et de passages lourds qui fait désormais partie de sa signature, le deuxième chapitre de sa trilogie pourrait bien confirmer les ambitions d’un artiste qui connaît une progression particulièrement rapide.

« The Shape of Blue » sortira le 30 octobre 2026 via Hopeless Records. « I Hope It Hurts » est disponible dès maintenant sur les plateformes de streaming.