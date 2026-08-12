Eddie Hermida de SUICIDE SILENCE lance Arson Theory, une nouvelle structure pensée pour les artistes metal

Eddie Hermida, chanteur de Suicide Silence et All Shall Perish, s’associe à Cameron Almasi pour lancer Arson Theory, une nouvelle société indépendante présentée comme un modèle « artist-first » destiné aux artistes évoluant dans le metal et les musiques alternatives.

Lancée officiellement cette semaine, Arson Theory entend proposer une alternative aux modèles traditionnels de l’industrie musicale, avec une ambition clairement affichée : permettre aux artistes de bénéficier d’une véritable infrastructure professionnelle sans devoir abandonner une partie importante de leur contrôle, de leur identité créative ou de leurs intérêts économiques.

Le projet est né de la collaboration entre Eddie Hermida et Cameron Almasi, qui évolue depuis plusieurs années dans l’industrie musicale. Les deux hommes expliquent avoir régulièrement comparé leurs expériences respectives, notamment entre le fonctionnement de l’industrie du metal et celui d’autres secteurs comme la pop, le rap ou la musique dance.

Selon eux, un espace existe entre deux modèles aujourd’hui très répandus : l’indépendance totale, qui oblige souvent les artistes à tout gérer eux-mêmes, et le label traditionnel, qui peut impliquer de céder une partie importante de ses droits et de son autonomie en échange d’un accompagnement professionnel.

C’est précisément dans cet espace qu’Arson Theory souhaite s’installer.

La société se présente comme une structure indépendante proposant un ensemble de services couvrant notamment la distribution, les services de label, l’édition musicale, la gestion des droits, le licensing et la synchronisation, le marketing, le merchandising, la distribution physique ainsi que l’acquisition de catalogues.

L’objectif n’est donc pas uniquement de distribuer des albums. Arson Theory souhaite accompagner les artistes sur le long terme, en leur apportant une infrastructure capable de soutenir leur développement tout en leur permettant de conserver davantage de contrôle sur leur carrière.

Une philosophie qui semble particulièrement importante pour Eddie Hermida, dont l’expérience de musicien au sein de deux formations majeures du deathcore lui a permis d’observer directement les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les artistes lorsqu’ils travaillent avec l’industrie musicale.

Le chanteur de Suicide Silence explique ainsi avoir abordé ce projet avec une certaine prudence, justement en raison de son expérience personnelle avec l’industrie. Après environ un an et demi de travail sur Arson Theory, il affirme néanmoins être particulièrement satisfait de pouvoir contribuer au développement de carrières d’autres musiciens.

Cette implication d’un artiste directement au sein de la structure constitue d’ailleurs l’un des arguments mis en avant par Arson Theory. La société veut faire travailler ensemble artistes et professionnels de l’industrie afin que les décisions soient prises avec une meilleure compréhension des réalités auxquelles sont confrontés les musiciens.

Le catalogue d’Arson Theory est déjà loin d’être anecdotique. La société travaille notamment avec Shadow Of Intent, 3Teeth, All Shall Perish, PeelingFlesh, Carcosa, PSYCHO-FRAME, The Last Ten Seconds Of Life et de nombreux autres artistes issus du metal, du hardcore et des musiques alternatives.

Le roster comprend également des groupes comme Evergreen Terrace, Still Remains, Traitors, Gutrectomy, Weeping Wound, Moodring ou encore Corpse Pile, ainsi que plusieurs artistes émergents et projets indépendants.

Arson Theory ne part donc pas de zéro. La structure indique déjà travailler avec un catalogue international comprenant aussi bien de jeunes formations que des artistes établis et des sorties ayant rencontré un succès important.

Pour Cameron Almasi, l’ambition est de faire d’Arson Theory une véritable maison pour les artistes heavy et alternative qui recherchent l’indépendance sans devoir renoncer à un véritable partenariat professionnel.

Une approche particulièrement intéressante dans un contexte où les artistes disposent aujourd’hui de davantage d’outils pour s’auto-produire et s’auto-distribuer, mais doivent en contrepartie assumer une quantité croissante de tâches liées au marketing, à la distribution, à l’édition, au merchandising ou encore à la gestion de leurs droits.

Le modèle défendu par Arson Theory cherche donc à conserver certains avantages du DIY tout en apportant une infrastructure comparable à celle d’une structure professionnelle plus traditionnelle.

Reste maintenant à voir si cette promesse se traduira concrètement par un modèle durable et suffisamment avantageux pour les artistes. Avec un roster déjà conséquent et deux fondateurs issus à la fois de la création musicale et de l’industrie, Arson Theory dispose en tout cas de bases solides pour tenter de s’imposer dans le paysage du metal et des musiques alternatives.

Pour Eddie Hermida, cette nouvelle aventure constitue ainsi un changement de perspective intéressant : après avoir passé des années à évoluer du côté des artistes, le chanteur de Suicide Silence souhaite désormais contribuer à améliorer l’environnement professionnel dans lequel évoluent les nouvelles générations de musiciens.

Arson Theory est désormais officiellement lancé et poursuit son développement avec un premier roster déjà composé de nombreux artistes issus de la scène metal et alternative.

Plus d’infos: https://www.arsontheory.com/