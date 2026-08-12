HUMULUS dévoile « Standing in the Sun », nouveau single avant l’album « Smuggler’s Cave »

Le trio italien HUMULUS poursuit son exploration des territoires les plus lourds et psychédéliques du stoner rock avec « Standing in the Sun », son nouveau single extrait de son prochain album, « Smuggler’s Cave ». Le cinquième album du groupe sera disponible le 9 octobre 2026 chez Ripple Music, en CD, vinyle et digital.

Avec « Standing in the Sun », HUMULUS dévoile ainsi le deuxième extrait de ce nouveau disque, après « Rise and Fall ». Un nouveau morceau qui confirme l’orientation prise par le groupe italien, entre riffs stoner massifs, atmosphères psychédéliques et passages plus introspectifs.

Après la sortie de « Flowers Of Death » en 2023, HUMULUS a passé deux années sur les routes européennes. Une période particulièrement intense durant laquelle le groupe a continué à faire évoluer sa musique et à accumuler les idées qui allaient finalement donner naissance à « Smuggler’s Cave ».

Comme souvent chez HUMULUS, la création est d’abord passée par la musique. Le groupe a multiplié les longues sessions de répétition et les improvisations, enregistrant des heures de matière avant d’en extraire les riffs et les compositions qui allaient constituer le nouvel album. Une méthode qui semble avoir permis au trio de conserver cette spontanéité tout en donnant davantage de puissance et de précision à ses morceaux.

« Smuggler’s Cave » devrait ainsi poursuivre la trajectoire musicale du groupe, qui n’a jamais souhaité rester enfermé dans les codes traditionnels du stoner. Les riffs lourds et groovy constituent toujours le socle de sa musique, mais HUMULUS aime également les faire dériver vers des ambiances plus psychédéliques et contemplatives.

L’album semble également construit autour d’un univers particulièrement évocateur. Le morceau-titre sert de fil conducteur à un disque peuplé de décors mystérieux, de sorciers, de rêves de cimetières, d’âmes damnées et de forêts obscures. Une imagerie qui devrait parfaitement accompagner les longues plages instrumentales et les atmosphères hypnotiques caractéristiques du groupe.

Formé à Brescia en 2009, HUMULUS s’est rapidement imposé comme l’un des représentants intéressants de la scène psych-stoner italienne. Influencé à ses débuts par des groupes comme Kyuss, Karma to Burn ou Orange Goblin, le trio a progressivement développé une identité plus personnelle, notamment après l’arrivée d’Andrea Bellicini au chant en 2015.

Cette évolution a notamment permis au groupe d’explorer des compositions plus longues, des arrangements plus riches et des atmosphères davantage tournées vers le psychédélisme. Au fil des années, HUMULUS a également multiplié les apparitions sur les scènes européennes, notamment dans des festivals comme Freak Valley, Desertfest Belgium ou Up In Smoke.

L’arrivée de Thomas Mascheroni en 2022 a marqué une nouvelle étape dans l’histoire du groupe. Le chanteur et guitariste est désormais présent sur son deuxième album avec HUMULUS, après « Flowers Of Death », tandis que les nombreuses tournées effectuées depuis ont contribué à renforcer la cohésion du trio.

Le groupe a notamment partagé la scène avec Colour Haze et Monkey3, deux formations emblématiques de la scène heavy psych européenne. En 2026, un nouveau changement intervient avec le retrait du membre fondateur Giorgio Bonacorsi. Fabio Giacomini rejoint alors les membres restants afin de compléter la formation et de participer à l’élaboration de ce nouveau chapitre.

Avec « Smuggler’s Cave », HUMULUS entend donc franchir une nouvelle étape tout en conservant les fondations qui ont construit son identité. Les amateurs de Dozer, Truckfighters, Lowrider ou Greenleaf devraient logiquement trouver leur compte dans cette nouvelle collection de riffs lourds et de voyages psychédéliques.

« Standing in the Sun » est désormais disponible à l’écoute et permet de découvrir un peu plus ce que HUMULUS prépare pour cet automne. Rendez-vous le 9 octobre 2026 pour découvrir « Smuggler’s Cave » dans son intégralité.

« Smuggler’s Cave » de HUMULUS sortira le 9 octobre 2026 chez Ripple Music, en CD, vinyle et digital.