MASTODON dévoile « In The Ruins », un nouveau single marqué par le deuil et la résilience

À un peu plus de deux semaines de la sortie de Marrow Deep, MASTODON dévoile aujourd’hui « In The Ruins », son nouveau single accompagné d’un clip d’animation particulièrement singulier. Après « Your Ghost Again » et « Snakes For Dinner », ce nouveau morceau constitue le troisième avant-goût du neuvième album studio du groupe d’Atlanta, attendu le 28 août prochain chez Loma Vista Recordings.

Avec « In The Ruins », MASTODON poursuit l’exploration d’un territoire particulièrement intime. Le morceau est directement inspiré par les événements dramatiques qui ont marqué la vie de Troy Sanders et de sa famille après le passage de l’ouragan Helene. La catastrophe avait lourdement endommagé leur maison et détruit de nombreux effets personnels, entraînant une période de près de deux ans durant laquelle la famille a dû vivre loin de son domicile.

À cette épreuve s’est ajoutée une période de deuil particulièrement douloureuse pour le groupe. MASTODON a en effet dû composer avec plusieurs disparitions, notamment celle de la mère de Brann Dailor, Michele, ainsi que celle de Brent Hinds, guitariste et membre fondateur du groupe, disparu en 2025. Marrow Deep est largement marqué par ces expériences et transforme la perte en une forme de catharsis et de résilience.

« In The Ruins » semble ainsi porter parfaitement son titre. Il ne s’agit pas simplement de regarder ce qui a été détruit, mais de tenter de reconstruire à partir des décombres. Le groupe explique d’ailleurs que le morceau représente cette volonté de transformer la douleur en une déclaration de résilience, tout en soulignant l’importance des liens qui unissent les membres de MASTODON et leur public.

Le morceau bénéficie également d’un écrin visuel particulièrement original. Pour réaliser son clip, MASTODON a fait appel à Hey Beautiful Jerk, des collaborateurs de longue date spécialisés dans l’animation. Le personnage de Frank et le concept visuel de « In The Ruins » sont nés d’une idée développée alors que l’artiste se trouvait aux urgences, confronté à une infection oculaire extrêmement douloureuse.

Après avoir échangé avec Brann Dailor sur la signification du morceau et sur les pertes personnelles qui l’avaient inspiré, l’expression « picking up the pieces », autrement dit « ramasser les morceaux », lui est venue à l’esprit. Il a alors rapidement esquissé sur son téléphone une première version de Frank, avant de développer cette idée pour en faire le personnage central du clip.

Le résultat accompagne parfaitement le propos du morceau. L’univers visuel de Hey Beautiful Jerk donne une dimension presque surréaliste à cette histoire de destruction et de reconstruction, avec un personnage qui semble évoluer au milieu des vestiges d’un monde profondément bouleversé. Une approche qui permet à MASTODON de prolonger visuellement les thèmes de Marrow Deep sans tomber dans une simple illustration littérale des paroles.

Musicalement, « In The Ruins » s’inscrit donc dans la continuité des premiers extraits dévoilés par MASTODON, tout en renforçant l’impression que Marrow Deep sera un album particulièrement chargé émotionnellement. Le disque est présenté comme une oeuvre tournée vers le deuil, mais également vers ce qui permet de continuer à avancer après la perte.

Ce nouvel album aura par ailleurs une importance particulière dans l’histoire du groupe. Il s’agit du premier album de MASTODON réalisé sans Brent Hinds, dont l’absence plane naturellement sur l’ensemble du projet. Le disque intègre également pour la première fois dans le processus studio le guitariste Nick Johnston et le claviériste João Nogueira.

Marrow Deep devrait ainsi proposer douze titres, parmi lesquels « Barbarians Blood », « Poisonous Weapons », « Your Ghost Again », « Snakes For Dinner », « Out Like A Lamb », « In The Ruins », « They’re Coming For You », « Golden Spires », « Moth And Bone », « A Vampire’s Demeanor », « The Vanishing » et « The Three Fates ».

Avec « In The Ruins », MASTODON ne cherche donc pas à masquer les blessures derrière une démonstration de force. Le groupe les expose, les transforme et tente d’en faire quelque chose de constructif. Une démarche qui pourrait bien faire de Marrow Deep l’un des albums les plus personnels de la carrière du groupe.

Rendez-vous le 28 août pour découvrir l’intégralité de Marrow Deep.