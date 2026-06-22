Live Report: Down au Hellfest 2026 (Jour 4)

C’est le dernier concert du Hellfest 2026, il se passe sur la Valley avec l’arrivée de Down. Pour Phil Anselmo et Pepper Keenan, c’est double emploi après un concert avec Scour pour Anselmo et Corrosion of Conformity pour Keenan. Après une introduction instrumentale, c’est le chanteur du groupe qui arrive et démarre directement.

Le son sur scène porte un excellent groove. Il y a énormément de basse et de batterie, chaque coup de grosse caisse résonne dans toute la Valley. Mais la guitare et surtout le chant savent se faire entendre, mais c’est surtout les deux premiers instruments qui priment. Tout le monde joue extrêmement bien, aucune erreur. En particulier la voix de Phil Anselmo où l’on a parfois l’impression qu’il a retrouvé sa voix d’antan. Ce qui rend la représentation encore plus belle. Le son grave des instruments l’accompagne parfaitement

C’est aussi une très belle ambiance que l’on trouve sur cette Valley. Avant le deuxième titre, le frontman du groupe dédie le second titre du set à Dimebag Darell et Vinnie Paul, membres regrettés de Pantera mais aussi à Ozzy Osbourne, décédé l’année dernière et dont un hommage a eu lieu Jeudi au Hellfest. Cependant, l’ambiance est plus détendue plus tard. On peut citer Anselmo qui explique avoir eu une longue journée et que si jamais il chante mal, c’est toujours la faute de Pat Bruders, le bassiste du groupe. Il demande souvent le soutien du public pour chanter car c’est dur. Lors du concert, ils vont aussi jouer un titre de leur prochain album. Anselmo demande donc au public s’il veut l’écouter, ce à quoi le public répond forcément de façon positive, il va alors leur répondre d’acheter l’album quand il sortira. Avant de, bien entendu, jouer le dit morceau.

Pour le dernier titre, le chanteur demande ce que le public souhaite comme dernière chanson. La réponse est le titre qui est souvent joué à la fin des concerts de Down, “Bury Me in Smoke”. C’est ce qui va être fait. À la fin du morceau, on a ce moment sympa où le dernier riff va être répété plusieurs fois par les membres du groupe, puis des membres des différents groupes liés à ceux de Down vont reprendre ce riff. On y voit notamment Woody Weatherman, le guitariste rythmique de Corrosion of Conformity. On a donc ce moment sympa où tous les groupes célèbrent la fin du festival, ensemble, avec le public, et avec de la bonne musique.