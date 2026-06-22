Hellfest 2026 : l’édition de tous les chiffres

Le Hellfest 2026 est désormais terminé, mais cette 19e édition laisse derrière elle une impressionnante série de chiffres qui témoignent une nouvelle fois de la dimension prise par le festival de Clisson. Quatre jours de concerts, une chaleur étouffante, des dizaines de milliers de festivaliers et déjà des annonces majeures pour l’avenir : retour sur une édition qui n’aura pas manqué de marquer les esprits.

Du 18 au 21 juin, auxquels il faut désormais ajouter un mercredi devenu une véritable « journée 0 » pour de nombreux festivaliers, le Hellfest a une nouvelle fois transformé Clisson en capitale mondiale du metal. Entre les concerts de la Hellstage, les animations du Hellcity Bar, les rencontres entre amis et les premiers verres partagés, l’expérience débute désormais bien avant l’ouverture officielle des MainStages.

Cette année, 183 groupes se sont succédé sur les six scènes du festival. Parmi eux, 85 effectuaient leur toute première apparition à Clisson. Une nouvelle preuve de la capacité du Hellfest à faire cohabiter les légendes du genre avec les nouvelles générations. Iron Maiden, Alice Cooper, Megadeth, Deep Purple ou Accept ont ainsi partagé l’affiche avec The Halo Effect, Tesseract, Malevolence, Black Veil Brides ou encore Point Mort.

Depuis plusieurs années, le festival s’appuie sur six scènes aux identités bien marquées : les MainStages, la Valley, la Warzone, l’Altar et la Temple. Chacune attire son propre public et permet à tous les amateurs de musiques extrêmes de trouver leur bonheur. Une diversité qui reste l’une des grandes forces du Hellfest.

Comme chaque année, le festival affichait complet avant même l’annonce du moindre groupe. Avec environ 70 000 personnes présentes chaque jour, le site a une nouvelle fois accueilli des festivaliers venus du monde entier. Et malgré cette affluence impressionnante, l’ambiance est restée particulièrement conviviale tout au long du week-end.

Mais s’il y a bien un invité dont tout le monde se serait volontiers passé, c’est la chaleur. Pendant quatre jours, les températures ont régulièrement dépassé les 30 degrés avant d’atteindre près de 38 degrés lors du dimanche. Sous les tentes de la Temple et de l’Altar, certains festivaliers évoquaient même une sensation proche des 45 degrés. Malgré ces conditions éprouvantes, les pits ont continué de tourner, les crowd surfers de défiler et les fans de répondre présents.

Cette édition aura également été marquée par plusieurs anniversaires symboliques. Iron Maiden est venu célébrer ses 50 ans de carrière devant une marée de tee-shirts à son effigie. Le groupe britannique a livré l’un des grands spectacles de cette édition grâce à une scénographie impressionnante et un public qui a repris en chœur des classiques comme « The Trooper », « Fear Of The Dark » ou « Aces High ».

Sepultura, de son côté, poursuit sa tournée d’adieu tout en célébrant ses 40 ans de carrière. Les Brésiliens ont une nouvelle fois démontré qu’ils restaient une référence du metal extrême et ont profité de leur passage pour rappeler leur soutien au projet Savage Lands.

Le Hellfest lui-même continue d’écrire son histoire. Vingt ans après sa création, le festival est devenu l’un des plus grands rendez-vous metal de la planète. En 2006, la première édition avait accueilli environ 18 000 personnes. Deux décennies plus tard, ce sont près de quatre fois plus de festivaliers qui se retrouvent chaque jour à Clisson.

Derrière cette gigantesque machine se cache également une organisation impressionnante. Le Hellfest s’appuie sur une quarantaine de salariés permanents tout au long de l’année. Pendant le festival, ils sont rejoints par environ 1 500 intermittents et près de 6 000 bénévoles. Une véritable armée de passionnés qui permet à l’événement de fonctionner dans les meilleures conditions possibles.

Et si les regards sont encore tournés vers cette édition 2026, c’est déjà 2027 qui fait parler. Pour célébrer ses vingt ans, le Hellfest changera de dimension. Le festival passera de six à dix scènes et de 180 à 300 groupes programmés, tout en conservant sa formule sur quatre jours et une capacité d’accueil d’environ 70 000 personnes par jour. Une évolution majeure annoncée par Ben Barbaud et qui nécessitera un important réaménagement du site.

Quelques chiffres résument parfaitement cette édition : quatre jours de festival, une journée « 0 » devenue incontournable, 183 groupes, 85 premières participations, six scènes, 70 000 personnes chaque jour, des températures culminant à 38 degrés, 50 ans pour Iron Maiden, 40 ans pour Sepultura, une quarantaine de salariés permanents, 1 500 intermittents, 6 000 bénévoles et déjà 300 groupes annoncés pour la vingtième édition en 2027.

Une chose est certaine : le Hellfest continue de grandir sans renier son identité. Et après une édition 2026 marquée par une chaleur écrasante, des concerts mémorables et une ambiance toujours aussi unique, tous les regards sont désormais tournés vers ce vingtième anniversaire qui promet déjà d’entrer dans une autre dimension.