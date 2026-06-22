Live Report: Agnostic Front au Hellfest 2026 (Jour 4)

La Warzone est pleine pour accueillir un pilier important de l’histoire du hardcore, Agnostic Front. Le groupe démarre sans attendre avec le titre instrumental “AF Stomp” puis suivi de “Way of War” avec l’arrivée sur scène de Roger Miret qui demande au public de faire un circle pit. Ce que le public va faire sous le soleil brûlant de Clisson.

Le groupe va enchaîner les morceaux. Il y a très peu de pauses entre chaque morceau, juste le temps de prendre un peu d’eau et un autre morceau arrive. Assez souvent, le chanteur va surtout demander au public si ça va et de faire des circle pits. Il prend aussi le temps de faire des discours d’union face à ce qui cherche à nous diviser. Ce qu’il compte pour lui, c’est de se faire des vraies amitiés, d’être avec des gens sur qui on peut compter.

Ce concert est aussi un show de l’inépuisable Vinnie Stigma, qui affiche 70 ans au compteur. Il bouge, il prend sa pose habituelle les deux poings sur chaque côté du ventre, il salue le public avec un grand sourire, il bouge partout. Même si on peut le voir parfois reprendre son souffle, c’est une sacrée performance avec cette chaleur et sans ombre. Il est d’ailleurs célébré en ayant la possibilité de chanter un des derniers titres du set. Mais surtout, Roger Miret demande au public de scander son nom, ce à quoi il lève sa guitare avec son nom Stigma écrit dessus.

C’est un très bon concert de Hardcore qui vient d’avoir lieu à la Warzone. L’énergie des membres du groupe qui n’arrêtent jamais une seconde, avec en premier lieu Vinnie Stigma, représente parfaitement l’énergie transmise par le style. Les titres énergiques, rapides et agressifs embrasent la Warzone, pour le plus grand plaisir des festivaliers. En terminant par “Blitzkrieg Bop” des Ramones, Roger Miret souhaite rendre hommage à ces légendes du Punk sans qui, selon lui, le hardcore ne pourrait exister.