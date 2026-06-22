Live Report: Corrosion of Conformity au Hellfest 2026 (Jour 4)

Pepper Keenan arrive sur la scène de la Valley avec Corrosion of Conformity et commence le concert en saluant le public, puis enchaîne en disant “Fuck the rules, fuck the System”. À partir de là, le concert commence avec un groove et un son énormes.

On retrouve un son et une setlist énormes. Le son est très groovy avec beaucoup de disto sur les instruments à cordes. Pour ce qui est de la voix, elle est assez faible sur certains morceaux où Pepper Keenan parle mais lorsqu’il pousse celle-ci, on sent toute la puissance du chanteur. C’est un régal à écouter. Pour la setlist, on tourne énormément autour de “Good God / Baad Man”, le dernier album sorti et “Deliverance”, l’album le plus connu du groupe. Mais on trouve aussi d’autres hits légendaires comme “Vote with a Bullet”. C’est un set assez pêchu et technique qui offre des morceaux énergiques, avec cependant d’autres sons beaucoup plus calmes.

Les titres s’enchaînent assez vite. Le frontman prend rarement la parole. Quand il le fait, c’est pour savoir si tout le monde va bien avec cette chaleur, mais aussi pour remercier le public d’être venu et soutenir le groupe ainsi que le Hellfest de les laisser jouer dans ce grand festival. Sur scène, on voit que Bobby Landgraf, le bassiste du groupe, occupe beaucoup d’espace. On le retrouve souvent en train de jouer avec les caméramans du Hellfest, ce qui donne des plans assez amusants. Pour les autres, ça bouge légèrement, la chaleur n’aidant pas.

C’est un excellent concert de Corrosion of Conformity auquel on a pu assister. Entre un très bon son, une setlist incroyable et une bonne ambiance, c’était un plaisir d’y assister. Pour une nouvelle prestation du groupe américain au Hellfest, c’est encore une fois un franc succès auprès des festivaliers, c’est à refaire !