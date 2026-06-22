Live Report: Three Days Grace au Hellfest 2026 (Jour 4)

Alors que le soleil frappe la Main Stage 2, voilà qu’arrive Three Days Grace. Le fond de scène reprend les paroles de la première chanson jouée par le groupe, “Dominate”, puis les membres arrivent sur scène et proposent un très bon set. Il s’illumine ensuite de différentes formes accompagnant les différents morceaux. Les fans sont en nombre devant la scène pour voir les canadiens.

Le groupe met beaucoup d’énergie dans ce set. Ça bouge dans tous les sens, les différents membres du groupe prennent l’espace disponible sur scène. Les deux chanteurs prennent régulièrement la parole entre les morceaux. Ils vont entretenir le lien qu’ils ont avec le public bouillant du Hellfest. Matt Walst, l’un des deux chanteurs, explique aimer la France car on sait vivre et profiter des bonnes choses, donc il faut que le public se bouge. Adam Gontier, l’autre chanteur, fait un récapitulatif de qui est Three Days Grace, les albums sortis, son départ du groupe et maintenant son retour depuis quelques temps.

La setlist se compose d’un gros best-of du groupe. On trouve par exemple “Animal I Have Become”, “Painkiller” ou encore “The Good Life”. Quasiment chaque morceau est introduit par l’un des deux chanteurs. Pour introduire “I Hate Everything About You”, Adam Gontier exprime avec humour le fait que cette chanson est beaucoup associée aux divorces et aux ruptures amoureuses et que grâce à cela, la chanson est très connue. Ce qui provoque des sourires chez les festivaliers.

Ce premier concert au Hellfest de la part de Three Days Grace est un succès. Entre des morceaux très sympas, plaisants pour tout le monde et énergiques, le public s’est bougé et a montré sa joie de voir le groupe. En tenant compte des conditions difficiles avec la canicule, on peut dire que ce concert est un large succès, on a hâte de les revoir.