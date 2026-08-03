Sharon Osbourne répond aux critiques sur l’avatar IA d’Ozzy : « Je n’ai pas besoin de votre argent »

Quelques jours après le décès d’Ozzy Osbourne, le projet d’un avatar alimenté par l’intelligence artificielle continue de faire débat. De nombreux fans ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme une exploitation commerciale de l’image du Prince des Ténèbres. Sharon Osbourne a décidé de répondre sans détour à ces accusations.

Interrogée par Metal Hammer, l’épouse et ancienne manager d’Ozzy s’est montrée particulièrement agacée par ceux qui qualifient le projet de « money grab ». Selon elle, cette initiative n’a jamais eu pour objectif de profiter financièrement de la disparition du chanteur.

« Je ne veux pas de votre p***** d’argent. Je n’ai pas besoin de votre p***** d’argent », déclare-t-elle, avant d’ajouter qu’elle ne compte certainement pas utiliser l’image de son mari pour vendre « du désherbant ou de la bière ».

Sharon Osbourne rappelle également que cette réflexion ne date pas d’hier. D’après elle, la famille travaille sur cette technologie depuis près de dix ans, avec une idée simple : permettre aux futures générations de découvrir Ozzy et préserver son héritage à travers les nouvelles technologies.

Son fils Jack Osbourne a lui aussi tenu à préciser que le projet ne repose pas sur un modèle d’intelligence artificielle connecté à Internet. Il s’agit d’un système fermé, construit uniquement à partir de contenus authentifiés, approuvés par la famille et directement liés à Ozzy Osbourne. L’objectif affiché est de recréer sa personnalité, sa voix, ses mouvements et sa manière de s’exprimer sans générer de contenus inventés.

Malgré ces explications, le projet continue de diviser la communauté metal. Certains y voient une façon moderne de préserver l’héritage d’une légende, tandis que d’autres estiment qu’il existe une frontière à ne pas franchir lorsqu’il s’agit d’utiliser l’intelligence artificielle pour prolonger la présence d’un artiste disparu.

Le débat est d’autant plus sensible qu’il intervient peu après la disparition d’Ozzy Osbourne, dont l’influence sur l’histoire du heavy metal reste immense. Une chose est certaine, la question de l’utilisation de l’IA pour préserver la mémoire des artistes ne fait sans doute que commencer.