SLIPKNOT : Jim Root se confie sur le nouvel album et revient sur The End, So Far

Alors que Slipknot travaille actuellement sur son huitième album studio, Jim Root multiplie les interventions et livre progressivement de nombreux détails sur la manière dont le groupe aborde cette nouvelle étape. Et le guitariste est particulièrement transparent sur le sujet, n’hésitant pas à revenir sur les difficultés rencontrées lors de l’enregistrement de « The End, So Far », sorti en 2022, tout en prévenant déjà les fans que le prochain album ne cherchera pas à reproduire le passé du groupe.

Les choses ont pourtant mis du temps à se mettre en place. En 2025, alors que Slipknot était encore très occupé par les tournées et venait d’intégrer Eloy Casagrande derrière les fûts, Jim Root expliquait que le groupe ne travaillait pas réellement de manière intensive sur de nouvelles compositions. Il reconnaissait même avoir quasiment perdu son inspiration après plusieurs années de concerts.

Le guitariste expliquait également que beaucoup de musique avait été écrite pendant la période du Covid, mais qu’il ne souhaitait plus nécessairement revenir dessus. L’idée qui se dessinait déjà était donc de repartir sur de nouvelles bases plutôt que de simplement reprendre des morceaux laissés de côté.

Quelques mois plus tard, le discours avait radicalement changé. En juillet 2026, Root expliquait que Slipknot avait déjà accumulé environ 50 arrangements pour ce nouveau disque. Il précisait toutefois qu’il ne s’agissait pas de 50 chansons terminées, mais plutôt d’idées et de constructions musicales qui doivent encore évoluer.

La méthode de travail semble d’ailleurs constituer l’un des changements majeurs. Plutôt que de construire les morceaux principalement à partir de riffs enregistrés individuellement puis empilés en studio, Slipknot privilégie cette fois une approche beaucoup plus collective. Root, Eloy Casagrande, Michael Pfaff et Clown peuvent ainsi improviser pendant de longues sessions, parfois durant une heure et demie ou deux heures, avant de sélectionner les passages intéressants et de les développer.

Pour Root, cette méthode est particulièrement stimulante. Il décrit des sessions très organiques, presque instinctives, et explique qu’il entend dans ces arrangements quelque chose qui se rapproche davantage de la musique qu’il a toujours en tête. L’arrivée d’Eloy Casagrande joue également un rôle important dans cette nouvelle dynamique. Root insiste sur la polyvalence du batteur et sur sa capacité à passer d’une approche extrêmement technique à des idées beaucoup plus expérimentales.

Musicalement, il est donc difficile de coller une étiquette précise à ce futur album. Root évoquait cet été des riffs de guitare extrêmement rapides, des passages lourds et orientés Doom, mais également des parties mélodiques, des interludes très propres et des expérimentations qui peuvent aller vers des territoires beaucoup plus atmosphériques.

Le guitariste parlait même d’une approche proche d’un « garage band », avec le groupe installé dans une pièce pour jouer ensemble plutôt que de construire les morceaux uniquement devant des ordinateurs. Une méthode qui rappelle davantage, dans son esprit, l’état d’esprit des débuts de Slipknot.

Cette volonté de retrouver une forme de spontanéité s’est encore précisée ces derniers jours. Alors que le groupe entre dans une phase particulièrement active de production, Jim Root a expliqué que l’un des objectifs essentiels était justement de ne pas se répéter.

Et le message adressé aux fans est assez clair : il ne faut pas attendre un nouvel « Iowa », ni même un nouvel album éponyme. Selon Root, Slipknot est déjà allé dans ces directions et n’a aucune envie de refaire exactement la même chose. Le groupe expérimente donc avec différentes approches, même si le guitariste reconnaît retrouver dans les sessions actuelles une ambiance qui lui rappelle les premières années de Slipknot.

Cette distinction est importante. Root ne promet pas un retour au son des premiers albums. Il parle davantage d’un état d’esprit. Il estime notamment que les premiers disques possédaient une certaine spontanéité et une forme d’inconfort qui se sont parfois perdus au fil du temps.

La production est elle aussi au centre de cette nouvelle approche. Jim Root considère que certains albums plus récents de Slipknot ont été trop produits, avec notamment trop de couches de guitares. Pour le prochain disque, l’idée serait au contraire de privilégier des prises plus directes et vivantes. Les guitares de Root et Mick Thomson sont ainsi pensées de manière plus dépouillée, tandis que certaines parties ont été enregistrées directement avec Eloy Casagrande en train de jouer avec le groupe.

Le groupe travaille par ailleurs avec Matt Wallace, connu notamment pour son travail avec Faith No More. Root indique que plusieurs amplis ont été testés avant de sélectionner celui qui produisait le son le plus agressif et vivant, plutôt que nécessairement le plus « beau ». L’objectif semble donc être de conserver davantage de caractère et de mouvement dans les enregistrements, avec une approche largement analogique et basée sur des performances réellement jouées.

Et puis il y a « Arsenal ». Sorti par surprise en septembre, le morceau avait forcément été interprété par certains comme le premier aperçu du futur album. Jim Root a depuis mis les choses au clair : « Arsenal » ne figurera pas sur le prochain disque.

Le guitariste explique que le morceau était simplement suffisamment avancé pour pouvoir être terminé et publié rapidement pendant que le groupe continuait à travailler sur le reste de l’album. Il précise surtout que « Arsenal » n’est pas réellement représentatif des autres morceaux actuellement en préparation. Il faudra donc éviter de considérer ce titre comme une bande-annonce sonore du huitième album de Slipknot.

Cette précision est d’autant plus intéressante que « Arsenal » constitue la première véritable sortie studio de Slipknot avec Eloy Casagrande, arrivé dans le groupe en 2024. Le morceau donne donc un premier aperçu de cette nouvelle configuration, mais pas nécessairement de la direction globale du prochain album.

En parallèle de ses commentaires enthousiastes sur les sessions actuelles, Jim Root s’est montré particulièrement sévère concernant « The End, So Far ». Quatre ans après sa sortie, son jugement sur le disque semble même s’être durci.

Répondant récemment à un fan, le guitariste a décrit l’album comme « décousu et bordélique », tout en reconnaissant que de bonnes choses en étaient sorties. Il refuse cependant d’expliquer ses difficultés par une quelconque pression d’un responsable A&R ou par l’intervention de compositeurs extérieurs. Selon lui, Slipknot a toujours conservé son indépendance artistique sur ce plan.

Pour Root, les difficultés étaient avant tout liées aux conditions dans lesquelles l’album a été créé. La pandémie, le contexte général de l’époque et différentes circonstances ont rendu le processus particulièrement compliqué.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois qu’il critique la manière dont « The End, So Far » avait été réalisé. Avant même sa sortie en 2022, il regrettait déjà l’absence d’une véritable phase de pré-production. Avec davantage de préparation, estimait-il alors, le résultat aurait probablement été différent. Il avait même comparé la situation à un film que son réalisateur n’aurait pas réellement terminé, mais simplement abandonné lorsqu’il était temps de passer à autre chose.

Quatre ans plus tard, son constat reste donc sensiblement le même. Mais cette fois, les déclarations de Root donnent surtout l’impression que Slipknot cherche à ne pas reproduire les conditions qui avaient entouré ce disque.

Le contexte est également différent sur le plan du groupe. Ce nouvel album sera le premier avec Eloy Casagrande, le premier depuis le départ de Sid Wilson et le premier à paraître via le nouvel imprint (sic)est Records, créé par Slipknot en partenariat avec Roadrunner/Atlantic après la fin de leur précédent cycle avec Roadrunner.

Pour l’instant, aucune date de sortie officielle n’a été annoncée. Mais les différentes déclarations de Jim Root montrent que le projet est désormais bien avancé et que le groupe est entré dans une phase de travail beaucoup plus intensive.

Entre une cinquantaine d’arrangements déjà développés, des sessions collectives avec Eloy Casagrande, une production confiée à Matt Wallace, une volonté de privilégier les prises live et une recherche assumée de nouvelles approches, Slipknot semble surtout vouloir éviter de refaire deux choses : reproduire son passé à l’identique et reproduire les conditions qui avaient accompagné « The End, So Far ».

Le message de Jim Root est finalement assez simple : il ne faut pas attendre un « Iowa 2 ». Mais il ne faut pas non plus s’attendre à un simple prolongement de « The End, So Far ». Si le guitariste dit vrai, le prochain Slipknot pourrait surtout être un disque construit autour de l’expérimentation, de la spontanéité et d’une volonté de retrouver une forme de danger dans le processus de création.