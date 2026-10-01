Cronos, figure légendaire de VENOM, est décédé à 63 ans

Le monde du Metal perd l’une de ses figures les plus emblématiques. Conrad « Cronos » Lant, chanteur, bassiste et figure centrale de VENOM, est décédé ce 1er octobre 2026 à l’âge de 63 ans. La nouvelle a été annoncée par le groupe sur ses réseaux sociaux, dans un message signé par les membres actuels de VENOM ainsi que par Nathan, le fils du musicien. La cause de son décès n’a, à ce jour, pas été communiquée.

« Pour plus de quatre décennies, la voix, la basse et la vision de Conrad ont été au cœur de VENOM », écrit le groupe dans son hommage. VENOM revient notamment sur les albums Welcome To Hell, Black Metal, At War With Satan et Possessed, autant de disques qui ont profondément marqué l’histoire du Metal extrême.

Né Conrad Thomas Lant, Cronos rejoint à la fin des années 1970 le groupe alors connu sous le nom de Guillotine, avant que celui-ci ne devienne VENOM. Avec le guitariste Jeffrey « Mantas » Dunn et le batteur Anthony « Abaddon » Bray, il participe à la formation du trio qui va rapidement développer une musique plus rapide, plus brute et plus agressive que celle de nombreux groupes de Heavy Metal de l’époque.

Le premier véritable manifeste de cette approche arrive en 1981 avec Welcome To Hell. L’année suivante, VENOM frappe encore plus fort avec Black Metal, un album dont le titre va finalement donner son nom à tout un courant musical. Avec son son volontairement abrasif, ses tempos rapides, ses vocaux agressifs et son imagerie ouvertement satanique, le groupe contribue à poser plusieurs des fondations qui seront reprises et développées par les générations suivantes de musiciens extrêmes.

L’influence de VENOM dépasse rapidement le seul cercle du Heavy Metal britannique. Le groupe va notamment devenir une référence majeure pour la scène Thrash Metal qui se développe aux États-Unis, avec des formations comme METALLICA, SLAYER ou ANTHRAX parmi les groupes ayant reconnu l’impact de cette première période de VENOM. Son influence s’étendra ensuite largement aux différentes scènes du Metal extrême.

Cronos restera également au centre de l’évolution de VENOM au fil des décennies. Malgré plusieurs changements de formation, des périodes d’interruption et différentes incarnations du groupe, il demeure le seul membre de la formation classique à être resté au sein de VENOM jusqu’à son décès. Depuis plusieurs années, il évoluait avec le guitariste Rage et le batteur Danté.

Et contrairement à une simple reformation destinée à célébrer son passé, VENOM continuait à enregistrer et à se produire sur scène. Le groupe avait notamment publié Into Oblivion, son seizième album studio, le 1er mai 2026. Cronos était encore monté sur scène cette année, notamment lors du Sweden Rock Festival en juin dernier.

Cette disparition intervient donc alors que Cronos était toujours actif avec VENOM. Quelques mois seulement avant sa mort, le musicien défendait encore la musique du groupe sur scène et à travers ce nouvel album, poursuivant une aventure commencée plus de quatre décennies auparavant.

Dans son communiqué, VENOM rend hommage à celui qui en fut la voix, le bassiste et l’un des principaux architectes : « VENOM n’a jamais suivi les règles. Le groupe a tracé sa propre voie. Et Conrad était au centre de tout cela. »

Nathan, le fils de Cronos, a également adressé un message aux fans de VENOM : « Je tiens à remercier toutes les Légions pour le soutien que vous avez apporté à mon père au fil des années. Je sais qu’il vous appréciait tous énormément. Il a livré son âme, et sa musique perdurera. La légende de Cronos ne mourra jamais. »

Avec la disparition de Cronos, c’est une figure majeure de l’histoire du Metal extrême qui s’éteint. VENOM n’a peut-être jamais connu la popularité commerciale des grands groupes de Heavy Metal ou de Thrash qui lui ont succédé, mais son influence sur l’évolution du genre est considérable. Welcome To Hell et Black Metal ont contribué à ouvrir une voie nouvelle, tandis que Cronos a incarné pendant plus de quarante ans cette identité singulière, provocatrice et radicale.

De Newcastle aux scènes du monde entier, de Welcome To Hell à Into Oblivion, Cronos aura accompagné plusieurs générations de Metalheads. Sa voix, sa basse et les premiers albums de VENOM resteront intimement liés à l’histoire du Metal extrême.