Hatebreed dévoile « The Carrion Choir », nouvel extrait de « Fatal Paradox »

Hatebreed poursuit la préparation de son nouvel album avec la sortie de « The Carrion Choir », un nouveau single accompagné d’un clip. Le groupe américain, figure incontournable du hardcore métallique depuis près de trois décennies, publiera son prochain album, « Fatal Paradox », le 6 novembre prochain via le label BLKIIBLK.

Avec « The Carrion Choir », Hatebreed reste fidèle à une formule qui a largement contribué à définir son identité. Le morceau s’appuie sur un rythme rapide, des riffs particulièrement tranchants et cette combinaison de hardcore et de thrash qui caractérise le groupe depuis ses débuts. Une nouvelle démonstration de force pensée pour le live et les traditionnels « balls of death » qui accompagnent les prestations du groupe.

Le titre succède notamment à « Kill Count Increase », premier extrait dévoilé de « Fatal Paradox ». Produit avec le collaborateur de longue date Zeuss, connu pour son travail avec des groupes comme Rob Zombie, Accept ou Shadows Fall, le nouvel album promet de poursuivre dans la même direction, entre breakdowns massifs, d-beats et accélérations thrash.

« Fatal Paradox » réunira onze titres, dont « Kill Count Increase », « The Carrion Choir », « Decisions Become Destinies », « Total Invincible », « Fatal Paradox », « Still A Threat », « Sacrifice Season » avec John Tardy d’Obituary, « Truth Is A Lion », « Make The Demons Obey », « None Left To Save » et « Poison Planet ».

Depuis « Under The Knife » en 1996 et surtout « Satisfaction Is The Death Of Desire » en 1997, Hatebreed s’est imposé comme l’un des groupes majeurs du metallic hardcore. « Perseverance » en 2002, « The Rise of Brutality » en 2003 et « Supremacy » en 2006 ont ensuite confirmé cette position, avant des albums plus récents comme « The Concrete Confessional » en 2016 et « Weight of the False Self » en 2020.

Le groupe ne compte d’ailleurs pas ralentir son activité scénique. Après une série de concerts prévue aux États-Unis durant l’été, Hatebreed retrouvera Slipknot en 2027 pour plusieurs concerts en stade. Parmi les dates annoncées figurent notamment un passage au Wembley Stadium de Londres le 3 juillet, ainsi que plusieurs concerts en Amérique du Sud à Buenos Aires, Santiago, Lima et Bogotá en septembre.

« Fatal Paradox » sortira le 6 novembre 2026 via BLKIIBLK.

Hatebreed avec Slipknot en 2027 :

3 juillet – Londres, Royaume-Uni – Wembley Stadium

8 septembre – Buenos Aires, Argentine – Estadio Huracán

12 septembre – Santiago, Chili – Estadio Nacional

14 septembre – Lima, Pérou – Estadio Nacional

16 septembre – Bogotá, Colombie – Vive Claro