THE HU de retour en Europe dès la semaine prochaine avec son nouvel album « HUN »

Le groupe mongol THE HU s’apprête à retrouver le public européen dès la semaine prochaine pour une nouvelle tournée qui fera notamment escale en France. Cette série de concerts accompagne la sortie de « HUN », le nouvel album du groupe, paru chez Better Noise Music. SKÁLD assurera la première partie sur l’ensemble de cette tournée.

Depuis ses débuts, THE HU s’est imposé sur la scène internationale avec son mélange singulier de rock et de sonorités traditionnelles mongoles, porté notamment par des instruments et des techniques vocales issus de la culture de son pays. Une identité musicale qui a permis au groupe de se démarquer bien au-delà des frontières de la Mongolie et de toucher un public toujours plus large.

Avec « HUN », THE HU ouvre un nouveau chapitre de son parcours et entend défendre ses nouveaux morceaux sur scène. Le groupe promet un spectacle placé sous le signe de l’énergie et de l’espoir, avec une nouvelle setlist et une performance fidèle à son approche scénique intense.

Dans un message adressé à ses fans européens, les musiciens déclarent : « Cela faisait un moment que nous n’étions pas venus vous voir. Notre nouvelle setlist est pleine d’espoir et d’énergie et, comme toujours avec THE HU, nous proposerons une performance inédite avec une attitude de feu. Venez nous retrouver pour ces concerts que nous attendons depuis longtemps et amusons-nous ensemble ! »

La tournée passera par plusieurs grandes salles européennes en octobre et début novembre. Deux dates françaises sont au programme : le 27 octobre à L’Olympia, à Paris, puis le 28 octobre au Radiant, à Lyon. Les amateurs pourront également retrouver le groupe en Belgique, en Allemagne, en Pologne, aux Pays-Bas, en Suisse et au Luxembourg.

Les dates de la tournée européenne de THE HU :

14 octobre : Ancienne Belgique, Bruxelles (Belgique)

15 octobre : Sporthalle, Hambourg (Allemagne)

17 octobre : Tonhalle, Munich (Allemagne)

18 octobre : Columbiahalle, Berlin (Allemagne)

19 octobre : Stodola, Varsovie (Pologne)

20 octobre : Stodola, Varsovie (Pologne)

22 octobre : Palladium, Cologne (Allemagne)

23 octobre : Tivoli Vredenburg, Utrecht (Pays-Bas)

24 octobre : 013, Tilburg (Pays-Bas)

27 octobre : L’Olympia, Paris (France)

28 octobre : Le Radiant, Lyon (France)

30 octobre : X-tra, Zurich (Suisse)

31 octobre : Rockhal, Esch-sur-Alzette (Luxembourg)

1er novembre : Ancienne Belgique, Bruxelles (Belgique)

Avec cette tournée, THE HU vient défendre sur scène son nouvel album « HUN » et retrouver un public européen qui attendait son retour. Une nouvelle occasion de découvrir en concert la rencontre entre la puissance du rock et les traditions musicales mongoles.