Reclus.É dévoile « Isolationist », un nouveau single engagé avant son premier album

Reclus.É, le nouveau projet réunissant Daniel P Carter et Soren Bryce (Tummyache), dévoile « Isolationist », un nouveau single disponible dès maintenant via Rise Records. Le titre figurera sur « The World Can’t Take Much More », le premier album du groupe attendu le 13 novembre 2026.

Avec Reclus.É, Daniel P Carter et Soren Bryce unissent leurs univers dans un projet à la fois cathartique, cinématographique et incisif, qui entend questionner notre manière d’exister dans le monde actuel. Le duo s’était déjà fait remarquer avec « A Muted TV », un premier single soutenu par BBC Radio 1, BBC 6 Music et BBC Radio 2, qui interrogeait notamment l’influence de la technologie et de la richesse sur notre image de nous-mêmes et notre perception de la société.

« Isolationist » possède une histoire particulière. Comme l’explique Daniel P Carter, il s’agit du tout premier morceau composé pour Reclus.É. La musique remonte toutefois à la période de la pandémie, lorsque le musicien l’avait écrite et enregistrée dans son home studio, en travaillant seul. Conservant son titre provisoire d’origine, le morceau a finalement pris sa forme définitive lorsque Soren Bryce y a posé sa voix, en mars 2025. Une première collaboration qui a immédiatement convaincu les deux artistes du potentiel de leur association.

Sur le plan des paroles, le morceau adopte une dimension politique particulièrement forte. Soren Bryce explique avoir écrit « Isolationist » en réaction au génocide en cours à Gaza, mais aussi à la complaisance et à la complicité des États-Unis et de l’Angleterre face à cette situation. Le titre s’inscrit ainsi dans la volonté du groupe de confronter les réalités contemporaines, sans détourner le regard des responsabilités politiques et collectives.

Pour construire son identité sonore, Reclus.É puise dans des influences variées, entre la tension de Fugazi et The Sound, les sonorités lumineuses des Stone Roses, les atmosphères froides et luxuriantes de The Cure et l’énergie frénétique de Bad Brains. Un mélange de post-punk, de rock alternatif et de sonorités plus abrasives, porté par la voix de Soren Bryce.

Le nom du projet fait référence à Élisée Reclus, géographe et penseur anarchiste français, un choix qui fait écho à la dimension critique et sociale de la musique du duo.

Intitulé « The World Can’t Take Much More », le premier album de Reclus.É paraîtra le 13 novembre 2026 chez Rise Records. Il comprendra treize titres, dont « A Muted TV » et le nouveau single « Isolationist ». Après avoir accompagné A Perfect Circle lors de concerts au Royaume-Uni, le groupe a également fait ses premières apparitions sur les scènes de festivals tels que 2000trees, Outbreak, All Points East et ArcTanGent.

Avec ce premier album en ligne de mire, Reclus.É affirme une identité qui mêle engagement politique, regard critique sur la société et recherche d’une intensité musicale singulière.