Memoriam dévoile « Nothing More To Say », premier extrait de son ultime album « Endgame »

Memoriam amorce le dernier chapitre de son histoire avec « Nothing More To Say », un nouveau single accompagné d’une lyric video. Le morceau ouvre « Endgame », le sixième et dernier album studio du groupe britannique de death metal, attendu le 29 janvier 2027 chez Reaper Entertainment. Une sortie qui marque la fin d’une aventure de dix ans pour les anciens membres de Bolt Thrower et leurs compagnons de route.

Le choix de « Nothing More To Say » comme premier extrait et morceau d’ouverture de l’album n’a rien d’anodin. Pour le chanteur Karl Willetts, ce titre prend une dimension particulièrement émouvante à l’approche de la séparation du groupe. Memoriam lui a permis d’exprimer sa colère, son chagrin, ses frustrations et ses espoirs à travers la musique, tout en partageant ces émotions avec un public qui les comprend.

Le musicien évoque également la fierté ressentie à l’heure de refermer ce chapitre, ainsi que sa reconnaissance envers celles et ceux qui ont acheté les disques du groupe, assisté à ses concerts et soutenu son parcours. La sortie de ce premier single constitue ainsi une première étape vers cet adieu, même si le chanteur rappelle qu’il reste encore quelque chose à dire. Une déclaration qui fait directement écho au titre de l’album, « Endgame ».

Sur le plan musical, Memoriam reste fidèle à son death metal massif, porté par des riffs écrasants et une atmosphère sombre. Cet ultime disque bénéficie toutefois d’un renfort de poids derrière les fûts : Dirk Verbeuren, batteur de Megadeth et ancien membre de Soilwork, a participé aux enregistrements. Sa puissance et ses blast beats apportent une nouvelle intensité aux compositions du groupe.

La production a de nouveau été confiée à Russ Russell, collaborateur de longue date de la formation, tandis que l’illustration de la pochette est signée Dan Seagrave, artiste emblématique de la scène death metal, dont le travail accompagne Memoriam depuis ses débuts.

Formé en 2016, notamment par Karl Willetts et Frank Healy, tous deux issus de Bolt Thrower, Memoriam s’est construit autour d’une approche directe et sans compromis du death metal britannique. Au fil de cinq albums studio, le groupe a également développé une identité lyrique marquée par les thèmes de la guerre, de la manipulation politique, des divisions sociales et de la dégradation de l’environnement. Des sujets qui continueront d’alimenter « Endgame », auquel s’ajoutent des réflexions sur la mortalité, le poids du passé et la fin d’un parcours.

L’album comprendra neuf titres dans sa version principale, auxquels s’ajouteront plusieurs morceaux bonus selon les éditions. Avec ce disque, Memoriam entend conclure son histoire discographique selon ses propres termes, sans renier les convictions qui ont guidé sa musique depuis sa création.

Tracklist de « Endgame » :

Nothing More To Say

The Trench

At The Point Of No Return

March Of Time

Another Battle Won

The Frontline

Close The Skies

The Final War

Endgame

Psychological Scars (bonus Digipak)

No Tyrants Survive (bonus coffret)

Damage Done (bonus coffret)

« Endgame », ultime album studio de Memoriam, paraîtra le 29 janvier 2027 chez Reaper Entertainment. Le groupe ouvre dès maintenant ce dernier chapitre avec « Nothing More To Say », un premier morceau qui résonne comme un adieu, mais aussi comme une dernière affirmation de son identité musicale.