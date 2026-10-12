SICKMIND dévoile son nouvel album « Babel Tower »

Les Français de SICKMIND, formation de Groove Death Metal, viennent de sortir leur nouvel album, « Babel Tower ». Un disque qui marque une nouvelle étape pour le groupe, anciennement connu sous le nom de SILICIUM, désormais constitué de quatre musiciens réunis autour d’un univers sombre, dystopique et sans concession.

Avec « Babel Tower », SICKMIND développe une identité musicale nourrie par des thématiques post-apocalyptiques, entre effondrement, désolation et vision d’une civilisation poussée dans ses derniers retranchements. Le groupe plonge dans un monde au bord de l’extinction, où l’atmosphère oppressante rejoint une approche musicale mêlant groove et Death Metal.

L’album accueille également deux invités de marque issus de GOROD. Nicolas Alberny intervient sur « While The Lights Are Still Shut », le morceau d’ouverture, tandis que Julien « Nutz » Deyres prête sa voix à « The Chaos Beneath Our Feet ». Deux participations qui viennent enrichir ce nouveau chapitre de SICKMIND, sans renoncer à la noirceur et à l’intensité qui caractérisent le projet.

Pour accompagner cette sortie, le groupe a dévoilé le clip officiel de « New God », un titre à découvrir dès maintenant. L’occasion de plonger dans l’univers de « Babel Tower » et de découvrir une nouvelle facette de l’identité de SICKMIND.

Tracklist de « Babel Tower » :

While The Lights Are Still Shut (feat. Nicolas Alberny de GOROD) The Chaos Beneath Our Feet (feat. Julien « Nutz » Deyres de GOROD) Dark Code Dry Earth New God Shedding Skin Humaless Babel Tower Moving Limbs The Last Wandering

Autoproduit et disponible dès maintenant sur les principales plateformes de streaming, « Babel Tower » marque une nouvelle étape pour SICKMIND, qui poursuit son parcours sous une nouvelle identité et affirme son ancrage dans un Groove Death Metal sombre et dystopique.