Motocultor Festival 2027 : Alestorm, Cavalera, Katatonia et 18 autres groupes rejoignent l’affiche

Le Motocultor Festival poursuit la construction de son affiche 2027 avec l’annonce de 21 nouveaux groupes pour sa 18e édition, qui se déroulera du 19 au 22 août à Carhaix, en Bretagne. Parmi les nouvelles confirmations figurent notamment Alestorm, Cavalera Chaos A.D., DevilDriver, Eluveitie, Gogol Bordello et Katatonia. Une nouvelle salve particulièrement éclectique qui vient enrichir une programmation déjà marquée par la présence de Helloween, The Hu, Halestorm, Igorrr ou encore Dark Funeral.

Du thrash au death metal, en passant par le folk metal, le black metal, le stoner et le punk rock, le festival breton continue de miser sur la diversité. Les amateurs de sonorités extrêmes pourront notamment retrouver DevilDriver, Suicidal Angels, Flotsam & Jetsam, Gorod ou encore Grima. Les amateurs de folk et de musiques plus festives ne seront pas en reste avec Alestorm, Eluveitie, Gogol Bordello et Villagers Of Ioannina City.

Cette nouvelle annonce réserve également quelques propositions particulières. Adam « Nergal » Darski, chanteur et leader de Behemoth, s’associera ainsi à la formation islandaise de black metal Misþyrming pour une série de concerts exclusifs en Europe sous le nom de Sventevith. Autre rendez-vous à surveiller, Cavalera Chaos A.D. permettra de retrouver l’univers de Sepultura à travers une formation portée par les frères Cavalera.

La scène française sera également bien représentée avec Gorod, Les Bâtards Du Roi, Les Garçons Bouchers et Lion’s Law. À leurs côtés, des formations comme Agriculture, Holy Fawn, Dirty Sound Magnet, Godsleep ou VCTMS apporteront des couleurs supplémentaires à une affiche qui entend couvrir un large spectre des musiques alternatives.

Au total, ces 21 nouveaux noms rejoignent une programmation qui compte déjà Helloween, Halestorm, The Hu, Igorrr, Dark Funeral, Hypocrisy, Nile, Kanonenfieber, Shadow Of Intent ou encore Malevolence.

Autre information importante pour les festivaliers : la billetterie à la journée est désormais ouverte. Le pass 1 jour est proposé à 82 € TTC, hors frais de location. Les pass 4 jours restent quant à eux disponibles au tarif Early Bird de 228 €, avant leur passage au tarif normal de 239 €. Attention toutefois, les derniers pass 4 jours au tarif préférentiel sont annoncés comme disponibles en quantité limitée.

La 18e édition du Motocultor Festival se tiendra du jeudi 19 au dimanche 22 août 2027 à Carhaix. Avec encore plusieurs dizaines de groupes à annoncer, la programmation est loin d’avoir livré tous ses secrets.

Billetterie : https://feverup.com/m/706920

Programmation par jour

Jeudi 19 août

The Hu, Cavalera Chaos A.D., Sventevith, DevilDriver, Eluveitie, Slomosa, Agriculture, Blackwater Holylight, Grima, Glowsun, Heavy Lungs, Holy Fawn, Make Them Suffer, Shadow Of Intent, Villagers Of Ioannina City + 5 groupes à confirmer.

Vendredi 20 août

Gogol Bordello, I Am Morbid, 1914, Equilibrium, Nile, The Browning, VCTMS + 3 groupes à confirmer.

Samedi 21 août

Alestorm, Dark Funeral, Igorrr, Kanonenfieber, Get The Shot, Gorod, John Bush Celebrating The Songs Of Anthrax (1993-2003), Kanine, Katatonia, Les Garçons Bouchers, Lion’s Law, Mucky Pup, Non Est Deus, Prong, Spitting Glass, SUN, Sylosis, The Acacia Strain + 2 groupes à confirmer.

Dimanche 22 août

Helloween, Halestorm, Wind Rose, Any Given Day, Conan, Dirty Sound Magnet, Flotsam & Jetsam, Godsleep, Hypocrisy, Houle, Les Bâtards Du Roi, Malevolence, My Sleeping Karma, PeelingFlesh, Sons Of Arrakis, Suicidal Angels, Sunborn + 3 groupes à confirmer.