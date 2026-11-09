AMON AMARTH annoncé au Heavy Week-End 2027 : rendez-vous le 4 juin à Nancy

Le Heavy Week-end continue de dévoiler les noms qui composeront son affiche et annonce une nouvelle venue de poids : AMON AMARTH sera présent le vendredi 4 juin à Nancy ! Une annonce qui devrait ravir les amateurs de death metal mélodique et de mythologie nordique, avec l’arrivée de l’un des groupes les plus emblématiques de la scène metal suédoise.

Après avoir investi le Zénith de Paris en octobre dernier, les cinq Vikings s’apprêtent donc à repartir à l’assaut du public français. Et c’est cette fois du côté de Nancy que Johan Hegg et ses compagnons viendront déployer leur univers guerrier. Entre riffs massifs, mélodies épiques et refrains fédérateurs, AMON AMARTH possède tous les ingrédients pour transformer la scène du Heavy Week-end en véritable champ de bataille.

Réputé pour ses prestations spectaculaires, le groupe ne fait généralement pas les choses à moitié. Mise en scène théâtrale, décors impressionnants et setlists généreuses font partie de son arsenal scénique. Une recette qui a largement contribué à bâtir sa réputation internationale et qui promet un nouveau rendez-vous particulièrement intense avec le public français.

Cette annonce intervient alors que le groupe vient tout juste de publier son nouvel album, « The Allfather Awakens ». Produit par Jacob Hansen, ce disque de dix titres marque une nouvelle étape dans la carrière des Suédois. Parmi les morceaux mis en avant, « Eight Legs of Thunder » s’inspire directement de Sleipnir, le légendaire cheval à huit pattes d’Odin. Son clip, réalisé par Dariusz Szermanowicz, propose d’ailleurs une rencontre aussi inattendue que spectaculaire entre mythologie scandinave et univers du western américain.

Avec cette nouvelle confirmation, le Heavy Week-end ajoute donc une sérieuse dose de puissance à sa programmation du vendredi 4 juin. Reste une question : serez-vous prêts à affronter les Vikings ou choisirez-vous de combattre à leurs côtés ?

Billetterie : https://www.heavyweekend.live/tickets