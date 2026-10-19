Carnifex dévoile « Licking Love From A Knife », un nouveau single extrait de l’album « More Than Misery »

Les Californiens de Carnifex sont de retour avec « Licking Love From A Knife », un nouveau single accompagné de son clip officiel. Ce titre est extrait de More Than Misery, le prochain album du groupe de deathcore, attendu le 6 novembre 2026 chez Sumerian Records.

Avec ce nouveau morceau, Carnifex aborde un sujet particulièrement personnel : la survie après une relation toxique. Le chanteur Scott Ian Lewis y pose un regard rétrospectif sur la douleur et les épreuves traversées, avec une perspective différente de celle de ses précédents textes. Là où les albums passés exprimaient souvent la souffrance au moment où elle était vécue, More Than Misery s’intéresse davantage à ce qui vient après, lorsque l’on parvient enfin à reprendre le contrôle de sa vie.

« Licking Love From A Knife est ma chanson préférée de More Than Misery, et j’espère qu’elle touchera profondément nos fans qui ont survécu à des relations toxiques », explique Scott Ian Lewis.

Cette approche s’inscrit dans la thématique générale du nouvel album, dont le titre porte une double signification. Il rappelle que l’existence ne se résume pas aux souffrances que l’on traverse et qu’il est possible de continuer à avancer sans laisser les épreuves définir toute une vie. Un message qui conserve toute sa force dans l’univers sombre et brutal du groupe.

Musicalement, Carnifex a souhaité retrouver l’esprit de ses débuts en combinant les instincts qui animaient le groupe en 2005 avec l’expérience acquise depuis. Les guitares occupent une place centrale, soutenues par des orchestrations qui renforcent l’intensité des compositions. Le groupe puise dans ses racines death metal et black metal, dans l’énergie du deathcore de la première génération et dans les atmosphères symphoniques développées au fil de sa discographie. Une approche pensée également pour retrouver toute sa puissance sur scène.

Pour ce nouvel album, les musiciens ont bénéficié de davantage de temps pour composer, déconstruire et retravailler leurs morceaux. L’enregistrement s’est déroulé dans le Tennessee sur une période d’environ cinq à six semaines, avec Zach Householder, guitariste de Whitechapel, tandis que le mixage a été confié à Jeff Dunne.

More Than Misery sera le premier album de Carnifex pour Sumerian Records. Il fera suite aux singles déjà dévoilés « Roses & Rotting Corpses » et « More Than Misery », qui ont commencé à dessiner les contours de ce nouveau chapitre.

La sortie du disque coïncidera avec le passage du groupe en Europe et au Royaume-Uni dans le cadre du Death Dominion Tour, une tournée réunissant Carnifex, Despised Icon et Suffocation en tête d’affiche, avec Gates to Hell en invité spécial. Plusieurs dates françaises sont prévues, notamment le 9 novembre à La Machine du Moulin Rouge, à Paris, et le 10 novembre à La Rayonne, près de Lyon.

Avec More Than Misery, Carnifex entend ainsi prolonger plus de vingt ans d’histoire en restant fidèle à la brutalité qui a contribué à définir son identité, tout en donnant davantage de place à une réflexion personnelle sur la douleur, la résilience et la capacité à s’en affranchir.

L’album More Than Misery paraîtra le 6 novembre 2026 chez Sumerian Records. En attendant, découvrez le clip officiel de « Licking Love From A Knife ».