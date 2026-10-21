AUTUMN KINGS décroche son premier numéro 1 en radio rock avec « Gone, Gone, Gone »

Le groupe canadien Autumn Kings franchit une étape majeure de sa carrière avec « Gone, Gone, Gone », qui atteint la première place des classements radio rock américains. Une consécration pour la formation, qui poursuit son ascension avec « Epiphanies », son nouvel album paru chez Hopeless Records il y a un mois.

Après plusieurs mois de progression dans les classements, Autumn Kings décroche ainsi son tout premier numéro 1 en radio rock. Une réussite particulièrement symbolique pour les musiciens, qui imaginent ce moment depuis leurs débuts professionnels en 2015. À l’époque, les deux membres fondateurs se rencontrent alors qu’ils travaillent à temps partiel dans une épicerie d’une petite ville canadienne. Issus de familles immigrées, ils grandissent avec des parents qui les encouragent à privilégier un parcours plus conventionnel. Ils choisissent pourtant de suivre leur ambition musicale, jusqu’à former un groupe et déménager aux États-Unis pour tenter leur chance.

Dans un message publié à l’occasion de cette première place, Autumn Kings revient sur le chemin parcouru et sur la portée de cette réussite. Le groupe se réjouit notamment de partager aujourd’hui les classements avec plusieurs de ses références, dont Foo Fighters, Nickelback et Shinedown. Les musiciens adressent également leurs remerciements à leur label, à leur équipe radio, à leur management et à l’ensemble de leurs collaborateurs, sans oublier leur public, avec lequel ils continuent de partager leur musique à travers le monde. Pour eux, ce succès représente bien davantage qu’une performance dans les classements : il incarne la concrétisation d’un projet imaginé depuis plus de dix ans.

Cette progression s’inscrit dans une dynamique plus large. Autumn Kings revendique désormais plus de 100 millions de streams et gagne progressivement en visibilité sur la scène rock internationale. Son nouvel album, « Epiphanies », rassemble onze titres et marque une nouvelle étape dans le développement du groupe sous l’étiquette Hopeless Records. Le succès de « Gone, Gone, Gone » vient renforcer l’élan amorcé par les précédents singles « Sleep When I’m Dead » et « Hellbound », qui ont eux aussi progressé dans les classements radio rock et bénéficié de diffusions sur SiriusXM Octane.

Autumn Kings consolide également sa réputation sur scène. Le groupe a notamment partagé l’affiche avec Hollywood Undead, Set It Off, Fame On Fire et Hinder, et poursuit son développement avec des dates annoncées aux côtés de Skillet et Black Veil Brides à l’automne. Cette visibilité grandissante s’accompagne d’une reconnaissance médiatique : Loudwire a précédemment sélectionné Autumn Kings parmi ses artistes à suivre, tandis que SiriusXM Octane l’a invité à participer à son émission Headbangers Happy Hour.

Avec ce premier numéro 1 en radio rock et la sortie récente de « Epiphanies », Autumn Kings franchit un cap important. Portée par une progression constante, une présence accrue sur les ondes et une activité scénique soutenue, la formation canadienne dispose désormais d’un nouveau point d’appui pour poursuivre son développement. Comme le souligne le groupe, cette réussite ne marque pas une arrivée, mais bien le début d’un nouveau chapitre.