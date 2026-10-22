Burn Eternal : Adam Dutkiewicz et Howard Jones reforment leur duo chez Metal Blade Records

Les retrouvailles entre Adam Dutkiewicz et Howard Jones se concrétisent avec Burn Eternal, un nouveau projet qui réunit le guitariste et producteur et l’ancien chanteur de Killswitch Engage. Le duo vient de signer chez Metal Blade Records et prépare la sortie de son premier album, dont les premiers titres devraient être dévoilés prochainement.

Il y a des associations qui ont marqué durablement l’histoire du metalcore, et celle d’Adam Dutkiewicz et Howard Jones en fait incontestablement partie. Entre 2002 et 2012, les deux musiciens ont contribué à façonner une période majeure de Killswitch Engage, participant à l’essor d’un groupe devenu incontournable sur la scène metal moderne.

Avant cette aventure, Howard Jones s’était notamment illustré au sein de Blood Has Been Shed, tandis qu’Adam Dutkiewicz avait fait ses armes avec Aftershock avant de rejoindre Killswitch Engage. Leur collaboration a ensuite donné naissance à plusieurs albums marquants, dont The End of Heartache, qui a valu au groupe une nomination aux Grammy Awards dans la catégorie Best Metal Performance, ainsi qu’As Daylight Dies, certifié disque de platine en 2006 et toujours considéré comme le plus gros succès commercial du groupe.

Aujourd’hui, les deux hommes se retrouvent avec Burn Eternal pour ouvrir un nouveau chapitre de leur histoire musicale. Une collaboration qui, selon le communiqué, a mûri au fil du temps avant de prendre la forme d’un véritable projet discographique. L’objectif est désormais clair : proposer de nouveaux morceaux et un premier album qui permettra au duo d’explorer d’autres facettes de sa complicité artistique.

Howard Jones ne cache pas son enthousiasme à l’idée de retrouver son complice de longue date. Il explique que l’aventure est née d’une idée évoquée lors d’un déjeuner à Londres, avant de se transformer progressivement en un album achevé. Le chanteur se réjouit également de cette signature chez Metal Blade Records, saluant l’accueil de l’équipe et la perspective de partager enfin cette musique avec le public.

Même enthousiasme du côté d’Adam Dutkiewicz, qui évoque le plaisir de retrouver un vieil ami en studio et de renouer avec une approche spontanée de la création. Le guitariste et producteur décrit Burn Eternal comme l’occasion, pour deux musiciens qui se connaissent depuis longtemps, de prendre à nouveau du plaisir à composer et à enregistrer ensemble. Il souligne également l’importance de rejoindre Metal Blade Records, un label qu’il décrit comme une véritable famille plutôt qu’une simple entreprise.

Pour Brian Slagel, fondateur et PDG de Metal Blade Records, cette signature représente une nouvelle réjouissante. Grand admirateur des deux musiciens, il se dit honoré d’accueillir Burn Eternal au sein du catalogue et affirme avoir déjà été conquis par l’album.

Si aucun titre ni aucune date de sortie précise n’ont encore été annoncés, le groupe promet une première sortie officielle dans un avenir proche. De quoi attiser la curiosité des amateurs de metalcore, qui retrouveront avec Burn Eternal deux figures majeures de l’histoire de Killswitch Engage, prêtes à écrire une nouvelle page de leur parcours commun.

Reste désormais à découvrir ce que cette nouvelle collaboration réserve musicalement. Une chose est certaine : les retrouvailles entre Howard Jones et Adam Dutkiewicz sont bel et bien lancées.

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