Quatre ans après 4, Slash, Myles Kennedy et les Conspirators s’apprêtent à ouvrir un nouveau chapitre de leur aventure commune. Le groupe annonce la sortie de son cinquième album studio, intitulé Flying Blind, prévue le 26 février 2027 chez Gibson Records. Pour accompagner cette annonce, il dévoile également le premier single, qui donne son nom à l’album, accompagné d’un clip tourné au Viper Room de Los Angeles et réalisé par John Harvatine IV.

Mais les nouvelles ne s’arrêtent pas là pour le public français. Quelques jours après avoir confirmé leur participation au Festival de Nîmes, Slash ft. Myles Kennedy and The Conspirators annoncent également leur présence au Heavy Week-end, à Nancy, le dimanche 6 juin 2027. Une nouvelle occasion de retrouver sur scène cette formation qui s’est imposée au fil des années comme l’une des collaborations les plus solides du rock contemporain.

Avec Flying Blind, Slash, Myles Kennedy, Todd Kerns, Brent Fitz et Frank Sidoris renouent avec une méthode de travail qui constitue l’une des signatures du groupe : jouer ensemble, dans la même pièce, et laisser les morceaux prendre forme naturellement. Enregistré en grande partie en conditions live au Studio Barbarosa, en Floride, sous la direction de leur producteur de longue date Michael « Elvis » Baskette, l’album compte douze titres. Les sessions se sont déroulées sur une période particulièrement courte, d’environ une semaine, avec parfois deux morceaux enregistrés par jour.

Slash revendique cette approche spontanée et directe : « C’est un album de rock ‘n’ roll vraiment sympa et spontané. C’est très direct, terre-à-terre et brut. »

Le morceau Flying Blind illustre parfaitement cette philosophie. Né d’un riff proposé par Slash lors d’une session de préproduction, le titre s’est rapidement construit grâce aux contributions de l’ensemble des musiciens. Son énergie hard rock, sa mélodie accrocheuse et son refrain immédiatement identifiable en ont finalement fait un choix évident pour lancer ce nouvel album.

Myles Kennedy apporte également sa vision au morceau, notamment à travers des paroles qui évoquent les raccourcis que certains empruntent dans leur quête du bonheur ou de l’épanouissement personnel.

La composition de l’album s’est néanmoins déroulée dans un contexte particulièrement chargé pour les deux figures centrales du groupe. Slash poursuivait ses activités avec Guns N’ Roses, travaillait sur son album de blues Orgy of the Damned et développait parallèlement le festival S.E.R.P.E.N.T. De son côté, Myles Kennedy devait jongler avec les activités d’Alter Bridge et la préparation de son troisième album solo. Malgré ces emplois du temps bien remplis, les musiciens ont réussi à préserver des sessions de création communes, privilégiant l’efficacité et l’instinct plutôt que de longues périodes de préparation.

Le résultat promet un disque varié, tout en restant solidement ancré dans le hard rock. Parmi les douze compositions, Good Time Girl se distingue notamment par son utilisation du talkbox et ses influences country, tandis que Sweet Kill assume une orientation plus directement inspirée du rock des années 80. Here in Babylon développe quant à lui des accents punk, alors que Thrill Seeker repose sur un riff descendant particulièrement dynamique.

L’album réserve également quelques surprises. Avec Looking for a Miracle, Slash explore davantage la pedal steel, un instrument qui occupe une place grandissante dans son univers musical. Il s’agit même du premier titre sur lequel il a composé à partir de cet instrument avant de retranscrire son idée à la guitare pour permettre au groupe de travailler le morceau ensemble. Le disque conserve aussi la tradition des instrumentaux avec Living the Dream, qui laisse au guitariste toute liberté pour improviser.

Enfin, Stem the Flow viendra conclure l’album sur une thématique plus sombre, autour de la désillusion face aux institutions et aux systèmes autrefois considérés comme inébranlables.

Quinze ans après les premières collaborations entre Slash et Myles Kennedy, l’histoire continue donc de s’écrire. Leur rencontre remonte à l’album solo de Slash paru en 2010, sur lequel Kennedy figurait parmi plusieurs chanteurs invités. Ce qui devait initialement être une collaboration ponctuelle s’est finalement transformé en un véritable groupe, avec cinq albums studio et de nombreuses tournées à travers le monde.

Flying Blind sera disponible le 26 février 2027 chez Gibson Records. En attendant, le premier single est d’ores et déjà disponible, tandis que le public français pourra retrouver Slash et ses Conspirators le 6 juin au Heavy Week-end de Nancy.

Tracklist :