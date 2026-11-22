STONE SOUR dévoile « Full Of Empty », un titre inédit issu des sessions d' »Audio Secrecy »

Quinze ans après la sortie d’Audio Secrecy, STONE SOUR replonge dans cette période avec une édition anniversaire enrichie, qui réserve une surprise de taille aux fans du groupe : « Full Of Empty », un titre initialement conçu sous la forme d’une démo instrumentale en 2010, mais qui vient tout juste de prendre vie dans une version entièrement enregistrée en 2026.

Pour l’occasion, le groupe a fait appel au line-up associé à l’époque de l’album, avec Corey Taylor au chant, Jim Root et Josh Rand aux guitares, Shawn Economaki à la basse et Roy Mayorga à la batterie. Mais il ne s’agit pas simplement de ressortir une vieille composition des tiroirs. Le morceau a bénéficié de nouvelles paroles et de nouvelles parties vocales enregistrées par Corey Taylor, donnant ainsi une véritable identité à cette composition restée inachevée pendant toutes ces années.

Musicalement, « Full Of Empty » s’inscrit dans cette approche caractéristique de STONE SOUR, entre puissance rock, tension et mélodies accrocheuses. Le morceau accompagne un texte particulièrement introspectif, dans lequel Corey Taylor évoque la culpabilité, les comportements destructeurs, le rapport à soi-même et la difficulté de sortir de ses propres schémas. Une confrontation avec ses démons intérieurs, où le narrateur semble progressivement prendre conscience de sa responsabilité dans ses propres échecs et chercher enfin à aller de l’avant.

Ce retour en studio avec les musiciens de l’époque donne également une dimension particulière à cette sortie. Plus qu’une simple archive remise au goût du jour, « Full Of Empty » constitue une sorte de passerelle entre les sessions de 2010 et le présent, avec une composition qui trouve enfin sa forme définitive.

L’édition anniversaire d’Audio Secrecy ne se limite toutefois pas à cette nouvelle version. Cette réédition propose un contenu particulièrement généreux, avec plusieurs démos inédites, des rough mixes et des versions alternatives. Elle comprend également la première édition physique de « The Pessimist », ainsi qu’un concert intégral enregistré le 7 novembre 2010 au Brighton Centre, au Royaume-Uni.

Disponible dès maintenant sur les plateformes numériques et de streaming, cette édition spéciale est également proposée en plusieurs formats physiques : coffret 3 CD, double vinyle noir et une édition vinyle Clear Smoke exclusive à la boutique officielle du groupe.

Avec « Full Of Empty », STONE SOUR offre donc une raison supplémentaire de se replonger dans Audio Secrecy, tout en donnant une seconde vie à une composition qui aura attendu seize ans avant de recevoir sa version définitive. Une belle manière de célébrer un album qui continue de révéler quelques surprises.