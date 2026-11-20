U.D.O. dévoile le clip de « The Sky Is The Limit », nouvel extrait de l’album « Voodoo Ranger »

2027 sera une année particulièrement symbolique pour Udo Dirkschneider et son groupe U.D.O. Trois anniversaires seront célébrés simultanément : les 75 ans du chanteur, les 40 ans de carrière de la formation et la sortie de son 20e album studio. Intitulé Voodoo Ranger, ce nouvel opus paraîtra le 8 janvier 2027 chez Reigning Phoenix Music. En attendant, le groupe vient de mettre en ligne le clip de The Sky Is The Limit, son nouveau single.

Après avoir dévoilé I’ll Die Trying, une ballade révélant une facette plus personnelle et émotionnelle de la formation, U.D.O. accélère le tempo avec ce nouvel extrait. Porté par une rythmique énergique, des riffs incisifs et un refrain particulièrement accrocheur, The Sky Is The Limit renoue avec un heavy metal direct et mélodique. Le clip a été réalisé et produit par Mirko Witzki de Witzki Visions.

Sven Dirkschneider, batteur du groupe, explique que le titre évoque le courage de suivre sa propre voie sans laisser les autres imposer de limites. Malgré les obstacles et les personnes susceptibles de freiner nos ambitions, le morceau invite à prendre des risques, à croire en soi et à ne jamais abandonner.

Avec Voodoo Ranger, U.D.O. ne compte toutefois pas se contenter de regarder dans le rétroviseur. Si le groupe reste fidèle à cette identité métallique qui l’accompagne depuis 1987, ce vingtième album entend également explorer différentes facettes de son univers. Les morceaux Hell Hunt, Reach For The Crown, Pain & Glory et Devil’s Mind promettent notamment une orientation plus lourde et sombre. À l’opposé, Keep Me Alive et Magic Life rendent hommage à la musique, à la scène et au lien qui unit le groupe à son public.

La chanson titre introduit quant à elle un personnage mystérieux, le « Voodoo Ranger », figure maudite et incontrôlable évoluant dans un univers de ténèbres, de chaos et de magie. Un concept qui apporte une dimension supplémentaire à cet album, dont les compositions ont été signées par Udo Dirkschneider, Sven Dirkschneider, Peter Baltes et Fabian « Dee » Dammers. Le guitariste Alen Brentini, qui a rejoint la formation après l’écriture des morceaux, a également contribué aux solos de I’ll Die Trying et Movin’ On.

Enregistré dans plusieurs studios, notamment Redhead Studios, ROXX Studios et Unholy Studio, Voodoo Ranger a été produit et mixé par Martin « Mattes » Pfeiffer. Le mastering a été confié à Stefan Kaufmann, collaborateur de longue date de Dirkschneider. L’illustration de la pochette a quant à elle été réalisée par Eliran Kantor.

Au-delà de ce nouvel album, 2027 marquera également une étape importante dans l’histoire personnelle d’Udo Dirkschneider. Ancien chanteur et cofondateur d’ACCEPT, avec lequel il a participé à l’écriture de quelques-uns des albums majeurs du heavy metal allemand, il a lancé U.D.O. en 1987. Depuis Animal House, paru la même année, le groupe a construit une discographie particulièrement riche, avec notamment Mean Machine, Faceless World, Timebomb, Holy, Man And Machine, Steelhammer, Steelfactory, Game Over et Touchdown.

L’histoire a également connu un nouveau chapitre en 2023 avec l’arrivée officielle de Peter Baltes, ancien bassiste d’ACCEPT, au sein de U.D.O., réunissant ainsi deux musiciens dont les parcours sont étroitement liés aux grandes heures du heavy metal allemand.

Les célébrations ne s’arrêteront pas à la musique. L’autobiographie officielle d’Udo Dirkschneider, écrite avec Dan Dreyer, doit paraître en janvier 2027. Le chanteur sera également à l’honneur avec le lancement du Udo Dirkschneider Music Award à Wuppertal en septembre 2026, une initiative destinée à soutenir les jeunes musiciens.

Enfin, U.D.O. accompagnera cette année anniversaire avec une tournée européenne baptisée Triple Anniversary Tour 2027. Celle-ci passera notamment par Paris le 19 janvier au Bataclan, avant de poursuivre sa route à travers la Suisse, l’Espagne, le Portugal, l’Italie et plusieurs pays d’Europe centrale et du Nord.

Après plus de cinq décennies consacrées au heavy metal, Udo Dirkschneider démontre une nouvelle fois que son histoire est loin d’être terminée. 75 ans, 40 ans de U.D.O. et 20 albums studio : le rendez-vous est pris.

Voodoo Ranger sera disponible le 8 janvier 2027 chez Reigning Phoenix Music.

Tracklist de Voodoo Ranger :

Testify The Sky Is The Limit Keep Me Alive Back Breaker I’ll Die Trying Reach For The Crown Pain & Glory Hell Hunt Voodoo Ranger Magic Life Devil’s Mind Movin’ On

U.D.O. – Triple Anniversary Tour 2027 :

09/01 – Leipzig (Allemagne), Haus Auensee

10/01 – Hambourg (Allemagne), Große Freiheit 36

11/01 – Berlin (Allemagne), Huxleys Neue Welt

12/01 – Francfort (Allemagne), Batschkapp

13/01 – Braunschweig (Allemagne), Westand

15/01 – Oberhausen (Allemagne), Turbinenhalle

16/01 – Markneukirchen (Allemagne), Musikhalle

17/01 – Munich (Allemagne), Backstage Werk

18/01 – Stuttgart (Allemagne), LKA-Longhorn

19/01 – Paris (France), Bataclan

21/01 – Pratteln (Suisse), Konzertfabrik Z7

23/01 – Barcelone (Espagne), Sala Apolo

24/01 – Madrid (Espagne), Revi Live

25/01 – Villava (Espagne), Sala TOTEM Aretoa

27/01 – Séville (Espagne), Sala Custom

28/01 – Lisbonne (Portugal), LAV – Lisboa ao Vivo

29/01 – Porto (Portugal), Hard Club

01/02 – Milan (Italie), Magazzini Generali

02/02 – Ljubljana (Slovénie), Club Cvetličarna

04/02 – Sofia (Bulgarie), Hristo Botev Hall

05/02 – Bucarest (Roumanie), Quantic

07/02 – Budapest (Hongrie), Barba Negra

08/02 – Ostrava (République tchèque), Club Garage

09/02 – Brno (République tchèque), Sono Centrum

11/02 – Wroclaw (Pologne), Concert Center A2

12/02 – Poznan (Pologne), B17

13/02 – Cracovie (Pologne), Studio Kraków

14/02 – Varsovie (Pologne), Progresja

15/02 – Gdansk (Pologne), Stary Manez

17/02 – Göteborg (Suède), Pustervik

18/02 – Oslo (Norvège), Vulkan Arena

20/02 – Tampere (Finlande), Tavara-asema