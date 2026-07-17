William Shatner prêt à secouer le Riot Fest avec un véritable show metal

William Shatner prêt à secouer le Riot Fest avec un véritable show metal

À 95 ans, William Shatner continue de surprendre. L’inoubliable interprète du capitaine James T. Kirk dans Star Trek montera sur la scène du Riot Fest 2026 pour présenter en live son ambitieux projet rock/metal, une prestation qui s’annonce déjà comme l’un des moments les plus insolites du festival.

Loin d’un simple clin d’œil ou d’une apparition anecdotique, Shatner prépare depuis plusieurs années un véritable album heavy metal entouré de nombreux invités prestigieux. Pour cette première prestation scénique, il sera accompagné d’un groupe composé de musiciens chevronnés, parmi lesquels Marcus Nand (Candice Night, Mike Tramp), Phil Soussan (Ozzy Osbourne, Billy Idol), Britt Lightning (Vixen) et Fred Aching (Kings Of Thrash).

Le spectacle promet de revisiter les titres issus de ses précédentes collaborations rock tout en offrant un premier aperçu de son futur album metal, annoncé comme son projet le plus ambitieux à ce jour. Selon son label Cleopatra Records, il ne s’agira pas d’une simple curiosité, mais d’un véritable show rock construit autour de l’univers singulier de William Shatner, mêlant narration, puissance musicale et mise en scène.

Dans un communiqué, l’acteur explique avoir toujours considéré la musique comme un terrain d’exploration, au même titre que l’espace. Il promet un concert intense, énergique et riche en surprises, parfaitement en adéquation avec l’esprit décalé du Riot Fest.

Habitué aux programmations inattendues, le Riot Fest ajoute ainsi une nouvelle curiosité à une affiche déjà particulièrement riche. Entre punk, rock alternatif, metal et performances atypiques, l’arrivée de William Shatner ne devrait laisser personne indifférent.

Qu’on y voie un pari audacieux ou une idée complètement folle, une chose est certaine : voir une légende de la télévision de 95 ans défendre un album heavy metal devant des milliers de festivaliers n’est pas une scène que l’on a souvent l’occasion de vivre.

Azula Jinora

Azula Jinora est une chroniqueuse passionnée par les musiques enragées, avec une expertise exceptionnelle dans le rock, le metal, le hardcore et leurs multiples sous-genres. Dotée d'une immense culture musicale, elle explore avec précision et sensibilité l'univers des riffs puissants, des rythmes effrénés et des émotions brutes.

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