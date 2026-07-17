Anthrax retrace plus de 40 ans d’histoire dans un roman graphique inédit

Les légendes du thrash metal Anthrax s’apprêtent à offrir un nouvel objet de collection à leurs fans. Le groupe a annoncé « NOT: The Illustrated Oral History Of Anthrax », un roman graphique réalisé en partenariat avec Z2 Comics, qui reviendra sur plus de quatre décennies de carrière à travers les témoignages des membres du groupe eux-mêmes.

Après le succès de Among The Living, publié avec Z2 Comics en 2021, Anthrax renouvelle l’expérience avec un ouvrage de 108 pages qui promet une plongée au cœur de l’histoire du groupe. Scott Ian, Charlie Benante, Frank Bello, Joey Belladonna et Jon Donais y racontent, à la première personne, les moments les plus marquants de leur parcours, des débuts de la formation jusqu’à son statut d’icône du thrash metal.

L’ouvrage ne se limitera pas à l’histoire interne du groupe. Il évoquera également les nombreuses rencontres qui ont jalonné la carrière d’Anthrax, de Metallica à Pantera, en passant par Public Enemy, Beastie Boys ou encore leur apparition mémorable dans la série Mariés, deux enfants. Une façon de rappeler l’influence considérable qu’a exercée le groupe bien au-delà de la scène metal.

Les éditions les plus complètes incluront également un vinyle picture disc 12 pouces exclusif à l’effigie de Notman, la mascotte emblématique du groupe, faisant de cette sortie un véritable objet de collection pour les amateurs d’Anthrax. La sortie est prévue pour le 16 mars 2027.

Alors qu’Anthrax prépare également la sortie de son nouvel album studio Cursum Perficio, ce roman graphique apparaît comme une célébration de l’héritage d’un groupe qui, plus de quarante ans après ses débuts, continue d’écrire son histoire aussi bien sur scène qu’en dehors.

Plus d’infos et précommandes: https://eu.z2comics.com/collections/anthrax