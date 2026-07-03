Kamelot présente « Ashen World » et annonce l’album Dark Asylum pour le 28 août

Les maîtres du metal symphonique Kamelot lèvent le voile sur « Ashen World », le premier extrait de leur très attendu treizième album studio, Dark Asylum, qui paraîtra le 28 août 2026 chez Napalm Records. Accompagné d’un clip officiel, ce nouveau morceau offre une première immersion dans l’univers sombre et cinématographique imaginé par le groupe pour ce nouvel opus.

Dès ses premières notes, « Ashen World » retrouve tout ce qui fait la signature de Kamelot. Les orchestrations grandioses, les arrangements symphoniques et les guitares inspirées de Thomas Youngblood s’allient à un refrain puissant et fédérateur, tout en ouvrant de nouvelles perspectives sonores. Le titre bénéficie également de la participation de la chanteuse Ignacia Fernández, membre de Decessus et actuelle Miss Chili, dont la voix apporte une dimension éthérée à cette fresque musicale.

Thomas Youngblood décrit « Ashen World » comme le point de départ de l’histoire racontée sur Dark Asylum : « Ashen World capture ce moment où l’on se trouve à la croisée des chemins entre les ténèbres et l’espoir, là où commence le voyage vers l’avenir. C’est du KAMELOT classique dans l’âme, tout en ouvrant de nouvelles portes sur l’univers de Dark Asylum. »

De son côté, le chanteur Tommy Karevik explique que le morceau explore les méandres de l’esprit humain, entre doute, résilience et transformation. Il évoque un voyage intérieur visant à dépasser les croyances limitantes pour construire une nouvelle réalité et révéler son plein potentiel.

Avec Dark Asylum, Kamelot entraîne son public dans l’asile fictif de RavenHill, un immense édifice néo-victorien où science, foi et folie se côtoient. Cet univers conceptuel sert de fil conducteur à un album qui promet d’aller encore plus loin dans les ambiances théâtrales et cinématographiques tout en conservant les mélodies accrocheuses qui ont fait le succès du groupe depuis plus de trois décennies.

L’album réunira plusieurs invités prestigieux, parmi lesquels Tobias Sammet (Avantasia), Clémentine Delauney (Visions of Atlantis), Lea-Sophie Fischer (Eluveitie), Ignacia Fernández, Rannveig Sif Sigurðardóttir, Sólveig Sara Leupold et Billy King.

Produit dans la continuité des précédents opus du groupe, Dark Asylum sera disponible dans de nombreux formats, dont plusieurs éditions vinyles collector, des CD Digipak, une version double CD comprenant les versions instrumentales des morceaux, ainsi que des éditions cassette et numérique.

Kamelot défendra ce nouvel album sur scène à l’occasion d’une tournée européenne qui passera notamment par la France au mois de novembre.

Tracklist de Dark Asylum :

Sanctorium Ashen World (feat. Ignacia Fernández) Dark Asylum Sanctuary (feat. Clémentine Delauney & Ignacia Fernández) Nocte Veritas One Last Masquerade (feat. Tobias Sammet) Ivy, My Dear Godlike Alchemy The Sleeping Mind (Orphic Paradigm) Kaleidoscope Enigma (Think of Me) Cassandra’s Disease Beneath the Moon (Tunglið) (feat. Rannveig Sif Sigurðardóttir, Sólveig Sara Leupold & Lea-Sophie Fischer) The Puppet King Sanctum Requiem