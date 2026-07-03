Sleep Theory dévoile l’EP surprise (E)motional (S)upport (C)are (P)ackage avec une reprise de Taylor Swift

Sleep Theory continue de brouiller les frontières entre rock moderne et pop avec la sortie surprise de son nouvel EP digital (E)motional (S)upport (C)are (P)ackage, désormais disponible sur les plateformes de streaming via Epitaph Records.

Après avoir revisité « Bye Bye Bye » de *NSYNC puis « My Heart » de Paramore, le groupe américain s’attaque cette fois à l’un des plus grands succès de Taylor Swift avec une relecture musclée de « Cruel Summer ». Fidèle à son identité, Sleep Theory transforme ce tube pop en un morceau de rock moderne porté par des guitares puissantes et une énergie qui lui est propre.

Ces trois reprises sont désormais réunies sur (E)motional (S)upport (C)are (P)ackage, un EP de trois titres qui met en lumière les influences variées du groupe tout en démontrant sa capacité à s’approprier des classiques issus d’univers très différents.

Tracklist de (E)motional (S)upport (C)are (P)ackage :

Bye Bye Bye (*NSYNC) My Heart (Paramore) Cruel Summer (Taylor Swift)

Cette nouvelle sortie intervient alors que Sleep Theory poursuit une ascension fulgurante. Avec plus de 875 millions d’écoutes cumulées sur les plateformes de streaming, la formation américaine s’est imposée comme l’une des révélations majeures du rock moderne. En moins de deux ans, le groupe est passé d’une simple vidéo publiée sur TikTok à des tournées internationales à guichets fermés.

Cette trajectoire a notamment été récompensée par le prix du Meilleur nouvel artiste rock aux iHeartRadio Awards 2026.

Après une première tournée européenne couronnée de succès, Sleep Theory reviendra sur le Vieux Continent à la fin de l’année aux côtés de Papa Roach et Landmvrks. Le groupe se produira notamment à l’Adidas Arena de Paris en décembre, pour une affiche qui s’annonce comme l’un des événements rock de cette fin d’année.